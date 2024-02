La tragica vita di Sinead O’Connor, madre morta due volte

L'annuncio

La considerazione più triste che si possa fare sulla morte di Sinead O’Connor , che si è spenta a 56 anni, è che la sua vita è stata un calvario. I suoi messaggi lanciati attraverso i social qualche anno fa mettono i brividi, sono lampi carichi di angoscia, solitudine e di quella disperazione che può provare solo chi è prigioniero della malattia mentale.In un comunicato la sua famiglia ha dichiarato: "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa della nostra amata Sinead. La sua famiglia e i suoi amici sono sconvolti e hanno chiesto di mantenere la privacy in questo momento molto difficile", ha riferito l'emittente nazionale irlandese RTE.L'artista, che aveva cambiato il suo nome all’anagrafe inprima die adottare, nel 2018, quello di, era nata a Dublino nel 1966 con un talento smisurato e un’. Aveva esordito con The Lion and the Cobra, un album che teneva insieme rock ed elettronica con una combinazione potente e originalissima di malinconia e furore dominata da una voce dal timbro unico. Anche l’America si accorse subito di lei e quando, nel 1990, ha pubblicato Nothing Compares 2 U, un gioiello di Prince fino ad allora rimasto nascosto, e ha conquistato le classifiche mondiali, tutto lasciava immaginare che la O’ Connor sarebbe arrivata molto lontano. Ma già due anni dopo la serenità della sua carriera ha cominciato a incresparsi: prima l’annuncio che si sarebbe rifiutata di suonare nel New Jersey se fosse stato suonato l’inno americano poi uno degli episodi più controversi della sua tormentata esistenza.Ospite del Saturday Night Live, cambiò i versi di War, una canzone di Bob Marley, trasformandola in un attacco contro la Chiesa Cattolica, accusata di insabbiare i reati di pedofilia. Al termine dell’esibizione stracciò una foto di, dichiarando “combatti il vero nemico”.Quello che nel gennaio dell’anno scorso ha compiuto suoappena diciassettenne, dopo essere fuggito da un ospedale dove era ricoverato proprio perché aveva manifestato tendenze suicide. Nella disperazione di quel momento annunciò in un tweet l’intenzione di “seguire mio figlio”. Poi si scusò, dichiarando che si sarebbe curata. All'epoca 55enne, la musicista aveva rivelato ai media americani di essere stata, a pochi giorni dal tragico evento, dopo una serie messaggi su Twitter in cui, in uno stato emotivamente alterato, faceva anche"Il mio bellissimo figlio, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto", aveva scritto nel messaggio di addio. "Questo è per il mio Shane –aveva aggiunto–. La luce della mia vita. Il mio bambino dagli occhi azzurri. Sarai sempre la mia luce. Saremo sempre insieme. Nessuna barriera può separarci".Nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, la cantante è stata una tra le, ricordata anche per il suo look fuori dal comune. Nel 1985 si trasferisce a Londra per lavorare al suo primo album La sua fama è legata al brano, successo mondiale del 1990, scritto da Prince, proposto sul palco fino al 2015, quando l'artista annunciò di non volerlo più cantare. Negli anni Duemila annuncia di voler lasciare l'industria discografica, dopo essere stata ordinata prete da un movimento cattolico indipendente. Tornata invece ad esibirsi e a produrre, non riesce più a raggiungere il successo del passato., ha scelto anche di cambiare nome in. Una fase complicata della sua vita, quest'ultima, nella quale ha più volte pubblicato post disperati sui social, che hanno spesso allarmato i suoi fan, fino alla tragica notizia della perdita del figlio e al suo ricovero. Sintomo di un legame travagliato con la vita stessa e di un amore per proprio figlio, che va oltre la morte.La cantante irlandese soffriva di diversitra cuiNel 2017 aveva confessato di aver tentato perl’ultima volta dopo la perdita del figlio, e di essere stata torturata dalla madre.“Sono davvero triste per la scomparsa di Sinéad O’Connor. La sua musica era amata in tutto il mondo e il suo talento era ineguagliabile e senza paragoni. Condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno amato la sua musica”. Così, in un post su Twitter, il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, nel giorno della morte della cantante di Dublino a 56 anni.