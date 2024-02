Lo sfogo dell'attore Jonah Hill: "Basta parlare del mio corpo: non è utile e non mi fa stare bene"

View this post on Instagram Un post condiviso da Jonah Hill (@jonahhill)

Essere una celebrità ti espone al. Giusto o sbagliato che sia, attori, attrici, nomi e volti del mondo dello spettacolo sono costantemente davanti agli occhi del pubblico, sia dentro che fuori dal set. Troppo spesso però, questo costante giudizio travalica i confini del lavoro che svolgono e si rivolge piuttosto all'aspetto di quella persona. Proprio in merito al costante bombardamento di commenti ed opinioni ricevuti, l'attore nominato all'Oscarha dichiarato pubblicamente che. L'attore di "Beach Bum", famoso per le sue performance comiche in film come "The Wolf of Wall Street" e "Superbad", ha scelto Instagram per informare i suoi follower che. "So che avete buone intenzioni ma vi chiedo gentilmente di non fare commenti sul mio corpo. Bello o brutto, voglio educatamente farvi sapere che. Con tutto il rispetto".La star di Los Angeles ha immediatamente ricevuto, incluse svariate celebrità: Aidy Bryant, del "Saturday Night Live", ha pubblicato un'emoji con un segno di spunta verde sotto il post di Jonah, mentre SZA ha scritto "Assolutamente amico mio, ti voglio bene". Un follower dell'attore gli ha inviato un messaggio diretto, scrivendo "Ti rispetto Jonah.. Dobbiamo concentrarci soltanto sulla tua recitazione e sui tuoi progetti." Non è la prima volta che Hill si trova ad affrontare problemi relativi alla sua forma fisica: già all'inizio di quest'anno aveva affrontato il discorso parlandone apertamente sui social media. "", ha spiegato Jonah, dopodegli anni scorsi. "Credo che tutti abbiano. Per me è quella di quel 14enne sovrappeso e poco attraente che si sentiva il più brutto del mondo", ha aggiunto. Stessa sorte toccata di recente anche alla, che in un anno, e si è detta infastidita dalle numerose foto che circolano in rete nelle quali si fanno confronti sul. In un periodo in cui si parla tanto di, non solo sui social, nella quale finalmente si valorizza l'accettazione di tutti i corpi, appare come una gran bel segnale l'incitare l'opinione pubblica a