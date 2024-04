Lory Del Santo a Belve parla del dolore più grande, la morte dei figli

Dietro quell’aria a tratti incantata, quasi ingenua, che caratterizza Lory Del Santo, c’è una donna che deve aver sofferto tanto. O almeno è ciò che si può immaginare conoscendo alcune cose del suo vissuto. Di sicuro, ne ha passate tante. Alcune di queste sono uscite, come era prevedibile, nell’intervista con Francesca Fagnani che andrà in onda nella puntata di questa sera di Belve.

Tra tutti gli argomenti ci sono loro: Conor e Loren. I suoi due figli, persi entrambi prematuramente. Il primo, avuto con l’artista Eric Clapton, aveva 5 anni quando nel 1991 precipitò dal 53esimo piano di un grattacielo, a New York. Loren, invece, ne aveva 19 nel 2018 quando si tolse la vita. La stessa Del Santo, parlando di lui, raccontò poco dopo che il figlio era affetto da anedonia, ovvero una patologia neuropsicologica.

Due tragedie che avranno creato solchi profondi in Lory Del Santo. La showgirl più volte, parlando appunto delle sue gravi perdite, ha detto di essere morta anche lei con loro, per poi rinascere.

“Ad un certo punto uno muore – ha spiegato a Fagnani, come mostrato nell’anteprima – ma se rinascesse, non saresti più quella persona, ma quella che guarda dall’esterno. Quindi, ad un certo punto, sei testimone del tempo, hai smesso di soffrire. Perché non sei più tu quella persona, sei un’altra che ha assaporato il dolore, la felicità, tutto e deve solo andare avanti”.