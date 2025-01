Chi è "Ricardito"? Il pesciolino che parla ai bambini di bullismo e inquinamento

Dal 23 gennaio al cinema un nuovo cartone animato, pensato per i piccoli e non solo, che sceglie di affrontare in chiave educativa temi importanti quali il bullismo, la diversità come punto di forza e la salvaguardia dei mari e degli oceani.

Un nuovo progetto di Ahora! Film di Marco Pollini, in collaborazione con il Ministero della Cultura, che vede come protagonista del lungometraggio d'animazione “Ricardito lo squalo?”, diretto da Alessia Camoirano, un piccolo pesce pappagallo che si crede uno squalo.

"Tutto è nato a partire da un’esperienza traumatica”, racconta la regista. “Mia figlia ha un colore della pelle un po’ più scuro della media italiana. Per questo, a scuola, quando aveva solo sei anni, una ragazzina aveva iniziato a bullizzarla, verbalmente e fisicamente. Così – prosegue –dopo che uno specialista ci suggerì di supportarla con le fiabe, mi venne questa idea: perché non inventarne qualcuna anche io?”.

La trama

Ricardito è nato con una malformazione. A differenza dei suoi simili, presenta una pinna dorsale morbida e fluttuante che, quando tiene dritta, assomiglia a quella degli squali. Questo lo porta a sforzarsi di assomigliare a loro, ma tutti lo prendono in giro. Un giorno, dopo l’ennesimo maltrattamento, lascia casa e si avventura negli abissi, fino a quando non incontra Rosetta e Aly, una famiglia di squalette. Con loro inizierà un percorso per ritrovare se stesso, capire l’importanza della sua specie e lottare contro l'odiato inquinamento dei mari. “Io penso che solo attraverso il cinema si possa godere della visione intensa dei temi e dei messaggi che ‘Ricardito’ mette in scena”, conclude Camoirano.

Il cast

L'idea è quella di affrontare questioni sociali e ambientali per far sì che i giovani spettatori possano riflettere su di esse attraverso personaggi e storie che li coinvolgono emotivamente.

Il film, tratto dal libro per bambini “Ricardito lo squalo? Little Richard The Shark?” di Evelyn Bruges (Santelli Editore), vede un ricco cast di voci a partire dal protagonista Gabriele Piancatelli, affiancato da Marco Leonardi, Marcello Fonte, Pino Ammendola, l’animatore Tommaso Toffolutti, la cosplayer Giorgia Vecchini, Gaia Carmagnani, Susanna Brunelli e Giuseppe Ansaldi.