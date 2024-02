"Maestre": storia delle donne che lottarono per l'Italia unita e per i loro diritti

Nonostante il titolo al plurale in scena c'è una sola attrice, che attraversa, vive e riunisce in sé la storia delle docenti più conosciute, quelle che hanno avuto il coraggio e i mezzi per opporsi e migliorare il proprio mestiere; ma anche tante donne sconosciute, che per potersi guadagnare l'indipendenza e per aiutare le famiglie in povertà, erano costrette a vivere condizioni disumane sia dal punto di vista fisico che morale.

La compagnia

Mitmacher, nome della compagnia che porta in scena lo spettacolo, è un neologismo tedesco che viene dall'unione di due parole, Mit – macher, e significa fare con, fare assieme. L’Associazione Culturale Mitmacher, che ha sede in Verona, realizza e diffonde spettacoli dal vivo. Ha collaborato e prodotto con Il Piccolo Teatro di Milano, la compagnia Lombardi-Tiezzi di Firenze, il Teatro del Carretto e MAT di Lucca.

Di loro parla la giornalista e scrittrice Matilde Serao nell’articoloCome muoiono le maestre”, e anche Ada Negri neLe Solitarie”. Maestre scrittrici dunque, e poi impegnate in politica, laiche e cattoliche, maestre che hanno senz’altro iniziato coraggiosamente un percorso di emancipazione, di libertà personale, collettiva, economica, culturale ma anche legale. Tra loro le dieci insegnanti di Senigallia che nel 1906, spronate da, hanno chiesto a gran voce il diritto di voto. In una società in continuo cambiamento, ancora soggetta a pregiudizi di genere ben radicati (molti dei quali ancora oggi presenti, quindi...), lo spettacolo racconta questa(nel 1901 erano 62.643!), di cui si sa troppo poco e a cui tutte e tutti dobbiamo molto.