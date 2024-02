Malesia, stop al Festival dopo il bacio tra il cantante e il chitarrista dei The 1975

La vicenda del Good Vibes Festival in Malesia

L’annullamento del festival e le reazioni

Il precedente a Dubai nel 2019

, noto gruppo pop-rock del Regno Unito, hanno deciso diprevisti in Indonesia e a Taiwan dopo l’improvvisa e controversa interruzione del loro ultimo concerto in Malesia , il 21 luglio.Venerdì sera, nel contesto del Good Vibes Festival di Kuala Lumpur, il frontman dei The 1975, Matty Healy, con un accorato discorso ha espresso il suodella Malesia, un Paese in cui l’omosessualità è considerata un reato per cui è prevista anche la reclusione in carcere fino a 20 anni. "Non capisco il senso", ha esordito Healy, "non vedo perché invitare i The 1975 per poi dirci con chi possiamo o non possiamo avere rapporti sessuali. Purtroppo, non sentirete una serie di canzoni […] perché sono furioso. E questo non è giusto per voi", ha proseguito il leader della band rivolgendosi direttamente ai suoi fan, "perché. Siete giovani e sono sicuro che molti di voi sono gay, progressisti e al passo coi tempi".Dopo circa mezz’ora dall’inizio della performance e un significativo bacio appassionato chesi sono scambiati durante il pezzo "I Like America & America Likes Me", l’intera band ha interrotto il concerto. "Bene,da Kuala Lumpur, ci vediamo" ha dichiarato il cantante al suo pubblico prima di abbandonare il palco insieme agli altri membri del gruppo.Il sabato gli organizzatori del Good Vibes hanno reso noto l’annullamento di tutta la line-up del Festival originariamente prevista fino al 23 luglio. L’ordine immediato di cancellazione è partito direttamente da Fahmi Fadzil, ministro malese delle Comunicazioni e del Digitale, che, come riportato nel comunicato ufficiale, ha voluto tener fede al suo "impegno irremovibile contro chiunquedella Malesia".Dal canto loro, i The 1975 hanno scelto di cancellare dalla loro tournée le successive date previste in Indonesia e a Taiwan, sostenendo, senza aggiungere troppi dettagli, l’impossibilità di portare avanti le performance a causa delle circostanze venutesi a creare. Le reazioni al gesto di Healy hanno riacceso il dibattito per i diritti Lgbt in molte parti del mondo. In particolar modo, la comunità rainbow locale ha espresso frustrazione per l’accaduto, ma allo stesso tempo ha sottolineato anche che questo tipo di attivismo rischia di inasprire ancor di più il governo, generando ulteriore stigmatizzazione e discriminazione Healy è già noto al pubblico per le numerosemanifestate sui palchi di tutto il mondo. Un episodio simile a quello avvenuto a Kuala Lumpur si era in effetti già verificato nel 2019 quando, durante un concerto a Dubai, il frontman britannico aveva baciato un fan scelto casualmente tra i tanti presenti.Anche in quel caso il gesto sfidava apertamente le leggi anti-Lgbtq+ in vigore negli, dove l'omosessualità è punibile con 10 anni di carcere. L'approccio provocatorio di Healy non è dunque cambiato negli anni, indipendentemente da qualsiasi ripercussione legale e sociale. Con un atteggiamento di indifferenza verso le critiche, il cantante sembra determinato a esprimere sempre e comunque la propria opinione, trasformando in molti casi gli spettacoli dei The 1975 in qualcosa di più: palcoscenici per