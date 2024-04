Maria Grazia Cucinotta madrina di Lovers 2024. Luxuria: “C’è sempre stata, anche quando non era facile schierarsi”

Maria Grazia Cucinotta sarà la madrina di Lovers 2024, al via martedì 16 aprile. La più antica rassegna cinematografica sui temi Lgbtqi+ d'Europa e la terza nel mondo, diretta da Vladimir Luxuria e fondata da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, ha scelto l'attrice, produttrice e regista di fama internazionale da sempre vicina alla comunità Lgbtqi+ e molto impegnata in ambito sociale; è ambasciatrice nel mondo del World Food Programme.

"Anche quest'anno, come l'anno scorso, ho voluto come madrina una persona amica. Una persona che ci è sempre stata vicina anche in momenti storici in cui non era così facile metterci la faccia appoggiando e sostenendo le nostre battaglie e le nostre rivendicazioni – spiega Vladimir Luxuria – Penso al 2000, quando ci fu il World Pride a Roma in concomitanza con il Giubileo: non era facile trovare persone dello spettacolo che volessero schierarsi per timori di ripercussioni sulla propria carriera. Lei scelse, invece, di stare dalla nostra parte e di partecipare all'inaugurazione e al taglio del nastro del World Pride. Da allora si è sempre spesa e la posso definire un'artista militante. Lei ha anche fortemente voluto e prodotto il film Viola di Mare che affronta il tema transgender e dell'identità di genere. Sono davvero felice che abbia aderito entusiasticamente al nostro invito" .