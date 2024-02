Maria Stella Milani, a teatro e nella vita "Tutto ciò che ci resta" è l'amore

La giovanissima regista: chi è Maria Stella Milani

A teatro con "(Tout) ce qui (nous) reste"

Ha portato a Firenze, all’Istituto francese, (Tout) ce qui (nous) reste, "". Uno spettacolo, sulle varie forme dell’amore, su come viviamo l’amore , su come lo facciamo morire o nascere dentro di noi. Tre attori in scena – una è lei – scenografie essenziali: due teli di plastica bianca, una moka e un microonde. Musiche che appaiono in rari momenti, ma quando emergono, lasciano il segno: da “Satisfaction” dei Rolling Stones a “Nessun dorma” dalla Tosca di Puccini. Nel finale, “Non, je ne regrette rien” di Edith Piaf travolge gli spettatori fino al lunghissimo applauso.Lei ha appena ventisei anni, si chiama Maria Stella Milani. Romana, cresciuta in mezzo ai film – il padre è giornalista cinematografico – e con una grande fame di conoscere, di crescere. Dopo i diplomi alla Guildhall School di Londra e al Cours Florent di Parigi, ha scritto questo spettacolo in francese, è stata. È andata in scena a Parigi al Théâtre Funambule, e ha ricevuto recensioni lusinghiere. Per essere la prima creazione teatrale, è il segno di un talento di cui sentiremo ancora parlare. Abbiamo intervistato Maria Stella a Firenze, appena scesa dal palco della rappresentazione all’Istituto francese.“Mi sono laureata a Londra in Diritto internazionale, sono arrivata a Parigi per un lavoro che non aveva nessuna relazione col teatro. Mi sono iscritta ad una scuola di teatro a Parigi, il Cours Florent. C’era la possibilità di creare uno spettacolo , e io ho creato questo. Lo spettacolo è stato selezionato fra i migliori lavori di fine corso e la cosa ci ha permesso di portarlo in un teatro vero parigino, il Funambule".“Direi che c’è stata un po' di fortuna, un po' di tenacia, e un po' di lavoro...”."È stato difficile, ma anche facile. In Francia credono molto alle giovani generazioni, anche a livello economico. Trovare persone che scommettono a livello economico su una giovane compagnia è stato fondamentale. Io per questo sarò sempre riconoscente alla Francia”."In realtà no: avendo fatto una scuola bilingue italo/francese in Italia, non mi sono mai sentita straniera. Poi ho trovato una casa nella scuola, che ci ha permesso di sperimentare e di imparare”."Volevo che la messa in scena fosse semplice, minimalista, pura. Nel testo, ho pensato che la riflessione che l’umanità ha fatto nei secoli su Eros e Thanatos fosse preziosa. E dunque ho raccolto citazioni, testi che attingono alla letteratura antica, alla mitologia”."La sensazione che oggi ci siano molte coppie, ma poche persone che si amano".“Per amarsi, occorre non essere distratti. Siamo sempre distratti, parliamo con la persona amata ma controlliamo le notifiche sul cellulare... E’ importante investire del tempo per conoscersi, per continuare a scegliersi”.