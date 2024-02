'Mission diversity', uguaglianza ed emancipazione attraverso la musica. Con Aperol due grandi serate all'Arena di Verona

Raggiungere l’uguaglianza di genere e far emancipare tutte le donne e le ragazze, per sostenere tutte le forme di diversità e promuovere la parità di genere: è il quinto 'goal' tra 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ma è anche il centro del progetto, realizzato dainsieme alla rete internazionale Keychange e a PRS Foundation, con di ASviS, Italia Music Lab, UN - SDG Action Campaign e UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali., supportata dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e riconosciuta dalle Nazioni Unite, che, provenienti da 12 paesi diversi, puntando sulla creazione di un’industria musicale più equa ed inclusiva per le generazioni presenti e future. Ildiventa dunque un pentagramma su cui scrivere le note della nuova civiltà, in cui i diritti e l’uguaglianza suonino una musica nuova, in grado di armonizzare le esistenze individuali, sollevandole dal peso delle discriminazioni. Grazie ad, in qualità di, ilil meglio della scena pop contemporanea darà vita ad unmusicale,, a supporto della campagna, a cui. L’iniziativa rientra nell’ambito della (17-28 settembre), ideata proprio per guidare l’azione collettiva, in cui le Nazioni Unite, insieme ai partner, mobilitano le principali parti interessate di tutti i settori per guidare il cambiamento, ricordando ai leader internazionali che le persone di tutto il mondo hanno la necessità di uscire dalla pandemia con una ripresa sana, giusta e sostenibile."La musica può rappresentare- dichiara, general manager di Music Innovation Hub - La rappresentazione della diversità, il suo racconto video e l'utilizzo stesso di termini e parole nei testi delle canzoni deve tener conto dell'urgenza sociale di unire tutti, riconoscendo nella diversità un valore".

I fondi raccolti al concerto di Verona, promosso da Aperol, serviranno alla realizzazione di almeno 6 progetti artistici provenienti da tutto il mondo, che vedano protagoniste donne e minoranze di genere sottorappresentate, rivolti alla valorizzazione delle differenze e all’equità di genere. Si parte dall’Italia per congiungersi poi con la rete internazionale Keychange.

Può partecipare qualsiasi ente o organizzazione di livello locale, nazionale o internazionale, profit e non profit, che opera nel campo musicale. A valutare i progetti sarà un Comitato Internazionale di Valutazione (CIV) coordinato direttamente da Music Innovation Hub in collaborazione con i partner coinvolti.