Morgan, X Factor silura il musicista: "Inappropriato"

L'antefatto

Il destino degli Astromare

Il commento di Morgan

Il rapporto trae Morgan finisce qui e in modo neanche troppo sereno. Sky Italia e Fremantle hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione con il musicista, ovvero la sua partecipazione al suo programma come giudice. Lo comunicacon una nota nella quale si precisano le motivazione alla base della scelta: "Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco". Nella nota si precisa: "La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato".L'epilogo era nell'aria, soprattutto dopo l'ultima puntata. Morgan è stato al centro delle polemiche per tutta la diciassettesima edizione di X Factor, rendendosi spesso protagonista di liti e distinguendosi per atteggiamenti sarcastici e fin troppo provocatori nei confronti dei concorrenti e della produzione. Tuttavia la serata di giovedì sera sembra essere stata decisiva per la dura presa di posizione da parte di Sky. Infatti, nel quarto live, dopo un'accesa discussione conha preso di mira la conduttricedicendo "ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa", alludendo alla precedente puntata quando, con Colapesce, era sembrato che la cantante non sapesse della morte del cantautore. Successivamente è stato il turno diche Morgan ha attaccato dicendo:" Mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo", facendo riferimento ai problemi mentali di cui il rapper non ha mai fatto mistero, raccontando le sue fragilità anche sui social. Queste dichiarazioni hanno scatenato il web e non sono tardate le scuse su instagram dove in un video il cantante si è giustificato così: "Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito. La depressione è anche la mia e sono il primo a volermi opporre ad essa". Infine, nella stessa serata è stato al centro di un video fuorionda che lo vede discutere animosamente conLa produzione di X Factor fa sapere che il giudice non sarà sostituito, quindi al tavolo dei giudici, in attesa della finale, che proclamerà il vincitore dello show, il 7 dicembre, rimangono Ambra Angiolini, D'argen d'Amico e Fedez. Gli, unico concorrente con Morgan come coach, continuano il suo percorso all'interno del programma anche dopo la cacciata di quest'utlimo. Il gruppo musicale sta lavorando con la direzione musicale e il direttore creativo di X Factor per rimanere focalizzato sull'obiettivo che li ha portati a partecipare al programma.Ha commentato, se così si può dire, sui social la decisone di Sky Italia e Fremantle, in particolare ha pubblicato un post minimal ma pieno di sarcasmo, con scritto "L'editto satellitare è stato emanato" accompagnato da un meme di colore nero. Il post si è subito riempito di commenti a sostegno del cantante, un utente afferma: "Che tristezza, sicuramente i modi, i toni ed alcune espressioni forti, che possono dare adito ad erronee interpretazioni, vanno controllate. Ma l'unico competente di musica seriamente eri tu", un altro follower ha scritto "Io sto con Morgan" oppure "Non saresti dovuto cadere nella loro trappola". Non sono mancate le reazioni contro il musicista più o meno tutti sulla stessa falsa riga del commento di quest'utente: "Io non lo avrei preso nel momento stesso in cui ha fatto quella sfuriata al concerto in onore di Battiato... La cultura ed il sapere non può giustificare il suo andare oltre la saccenza.. è diventato il peggior nemico di se stesso rasentando il ridicolo a scapito del suo gran sapere".