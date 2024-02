Niu Yu, 24 anni, brilla sulla passerella della Shanghai Fashion Week sfilando con la sua protesi

È diventata la star indiscussa dellaper il suomentre camminava sulla passerella con una. "È così cool e così carina" si sentiva mormorare tra il pubblico. Niu Yu, 24 anni, in appena un minuto sotto i riflettori, ha ottenuto migliaia di complimenti e di like sui social media, assestandoLa 24enne ha perso la gamba destra dopo essere rimastaper tre giornidel 2008. All'epoca aveva appena 11 anni, amava correre ed era un membro della squadra di atletica della sua scuola. Il 14 ottobre, quando è salita sul palco della Shanghai Fashion Week con la sua protesi per la sua prima sfilata sulla passerella, è apparsa calma e professionale agli occhi del pubblico, ma durante un'intervista al Global Times ha raccontato che la sera precedente non era riuscita a chiudere occhio tanto era ilper l'indomani. Tuttavia non è la prima volta che Niu si trova sotto i riflettori: la prima volta che si è sentito parlare di lei è stato tre anni fa, quando hadi Wenchuan, nella provincia del Sichuan della Cina sud-occidentale,del devastante terremoto che le aveva portato via l'arto. Quel giorno, il. L'invito a sfilare alla Shanghai Fashion Week le è arrivato del. "Sono stata commossa da una cosa che hanno detto e mi sono trovata d'accordo. Hanno affermato che i punti di vista tradizionali hanno sempre collegato lo sport alle gambe sane, ma. Anche se non ho una gamba, amo ancora profondamente lo sport e lo farò per sempre", ha spiegato la giovane. Nel viaggio è stata accompagnata da sua amica, che vedendola nervosa le ha ricordatonel 2020 da una ragazza di 19 anni, che aveva perso a sua volta l'arto inferiore destro. Nel messaggio questa diceva di voler diventare un giorno una modella e camminare sulla passerella durante una sfilata di moda. Il ricordo di quelle parole, "", ha rinnovato la fiducia di Yu ad affrontare l'insolita sfida. E se quando sono apparse le altre modelle il pubblico ha applaudito, quando è stato il suo turno, il locale è improvvisamente ammutolito. Niu, spaventata, ha ricordato che dopo quattro o cinque secondi, ha sentito chiaramenteaccanto al palco sospirare in ammirazione:. È stata quell'affermazione a darle la forza per proseguire e videoclip della sfilata è diventato subito virale sul web. Pear, un critico d'arte con sede a Pechino, ha definito l'invito del marchio sportivo a Niu Yu, che fa capire alle persone che dovrebbero rispettare e tollerare coloro che hanno delle differenze e permettere loro di brillare. Questo, in effetti, è anche il messaggio che la 24enne vuole trasmettere al mondo.per professione, Niu carica spessosu piattaforme come Douyin, dove ha più di 850.000 follower. Condividere le sue esperienze, spiega, le serve permeglio le persone disabili. "La Cina aveva 85 milioni di disabili con la patente nel 2020, e non abbiamo idea del numero di coloro che non hanno la patente. Tuttavia, è raro che i disabili siano visti per strada. Ho sempre pensato al perché, poi ho capito: perché". Quando lei esce di casa e cammina per strada con la sua protesi, molti passanti la guardano dall'alto in basso e alcuni si avvicinano per esaminare il suo arto artificiale. Per lei quellonon è un problema, ma si rende conto che non per tutti è così, ma anzi può dar fastidio, offendere, far stare male le persone. "Sento di avere lasociale di collegare i disabili con il mondo. Mostrare la mia vita al pubblico può far conoscere meglio la nostra condizione e può anche dire ad altre persone disabili che. [Dopo la maratona] molti disabili hanno cominciato a mandarmi messaggi sui social media, condividendo le loro storie. Mi sono improvvisamente reso conto che forse posso averesulla vita degli altri".