Paola Minaccioni: "Vorrei vivere in un Paese in cui adottare bambini sia meno complicato"

"Quando hai detto desiderio, mi è venuto in mente un desiderio sociale. Vorrei vivere in un Paese, come l’Italia, in cui magarifosse un po'".A pronunciare queste parole è stata, ospite martedì 7 novembre, a "La Volta Buona" con Caterina Balivo su Rai 1. "Quando sento parlare di adozione sento sempre molto il discorso dalla parte dei genitori - aggiunge l'attrice e comica romana - di come sono, come devono essere, cosa devono volere questi genitori...? Quanto bambini invece potrebbero avere una vita, una casa, la possibilità di studiare, un futuro?".Il discorso di Minaccioni è chiaro: in tema di adozioni va spostato il discorso dagli adulti ai più piccoli, guardando in primis al loro interesse. "Quanti bambini possiamo aiutare e come possiamo aiutarli?" si chiede, supportata anche dalla conduttrice che si schiera simbolicamente al suo fianco: "Ti appoggio in questa battaglia", dice infatti Balivo. "Io credo che un bambino, in una casa, con, al di là del fatto se sei single, se sei sposato o coppia di fatto, io penso che possiamo dare una possibilità infinita ai bambini", conclude l'ospite della puntata.Impegnata tra teatro, radio e cinema, l'attrice Paola Minaccioni in serata è apparsa anche tra i boomers del programma di Rai 2 " Boomerissima ", di Alessia Marcuzzi. Qualche ora prima, dal salotto pomeridiano su Rai 1, a "La Volta Buona", si è però lasciata andare a una riflessione più seria, più intima di quelle a cui ci ha abituato con la sua travolgente comicità.La 52enne ha rivelato infatti un piccolo grande desiderio, quello di poter adottare un bambino. La poliedrica artista, infatti, non è sposata né ha figli, e in passato, parlando proprio di questo e delle sue relazioni, ha dichiarato: "Nella mia vita. Portare avanti per tanto tempo un rapporto è faticoso. Il tradimento esiste ed è dietro l'angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità, o ti spegni, o reagisci e lo pianti". Lei ha scelto proprio questa seconda opzione, imparando a "stare da sola" perché "Quando si diventa grandi, non si può più sprecare il tempo a stare male". Ma evidentemente non è mai venuto meno in lei anche il desiderio di diventare madre, di. Per questo, intervistata da Caterina Balivo, l'attrice e comica ha voluto portare alla luce le difficoltà che si riscontrano in Italia nel riuscire a diventare genitori tramite adozione.In questo periodo Paola Minaccioni è impegnata nella promozione dell'ultimo ultimo film che la vede tra i protagonisti insieme a Antonio Bannò, Sveva Mariani e Paolo Calabresi, "". La commedia, diretta da Luna Gualano, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 2 novembre, è ambientata proprio nel quartiere alla periferia di Roma, dove cade dal cielo un piccolo asteroide. Nei giorni successivi gli abitanti del posto iniziano a comportarsi in modo strano: tutti 'succhiano' batterie AA. Starà a un gruppo di strampalati 'salvatori' della Terra scoprire il mistero evenuti a conquistare il nostro pianeta.Questa sera, invece, in prima serata su Rai Storia, l'attrice veste i panni di, donna emancipata e libera che ha vissuto secondo le sue regole e i suoi desideri, grande interprete e spalla femminile di tanti film di Aldo Fabrizi e di Totò. A lei è dedicata infatti la puntata de "", programma in cui si raccontano le storie di figure femminili che hanno avuto un ruolo importante nella storia culturale, politica e sociale del nostro Paese.