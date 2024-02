Paola Turani, influencer e futura mamma: "Mi avevano detto che era impossibile. Non mi sono arresa e ora vivo il mio piccolo grande miracolo"

. Questa Festa della mamma ha un sapore speciale peri, modella e influencer lombarda, che sino allo scorso anno non avrebbe neanche mai immaginato di poter festeggiare questa ricorrenza in prima persona. Già perché Paola e il maritohanno attraversato tante tempeste prima di arrivare a vedere finalmente un cielo senza nubi. A raccontarlo è stata la stessa influencer, attraverso il suo profilo, dove condivide quotidianamente scatti di lavoro ma anche tanti momenti di vita personale. "Dell’si parla sempre poco, perché siamo in tanti a soffrire per un sogno che fa fatica a realizzarsi. Ed è un argomento che, al plurale, non la singola persona. Nel 2013 io e Ricky ci siamo sentiti pronti a provare ad, senza fretta. Ci siamo detti: vediamo cosa succederà. Ci sono stati mesi in cui mi sentivo più suscettibile e; mesi, invece, in cui non ci pensavo". Perché questo figlio, che Paola e Riccardo tanto desideravano, proprio. Che ci fosse qualche problema era ipotizzabile, ma spesso la. La paura di sapere, paradossalmente. La paura di conoscere quella verità che potrebbe essere la pietra tombale sopra ogni desiderio. Per uscire dall’impasse, però, c'era solo una cosa da fare: rivolgersi ai. E così Paola e Ricky la scorsa estate si sono sottoposti a una serie di accertamenti. Che hanno dato l’esito più temuto: "È stato diagnosticato un problema:per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica" racconta ai suoi follower tra le lacrime. Le stesseche accompagnavano giornate che sembravano non passare mai. Un tunnel dal quale l’influencer sembrava destinata a non uscire. C’è di peggio, si dirà. Certamente, ma unadi infertilità non è facile da metabolizzare. Soprattutto per una coppia che prova un grande desiderio di avere un figlio. Perché spessoanche se ancora non si è fisicamente concepito un figlio. Ma la coppia Turani-Serpellini aveva deciso di, quindi Paola e Riccardo avevano avviato l’iter per la procreazione assistita. Ma è proprio in quel momento che ilci ha messo del suo. "Proprio nel mese in cui avremmo dovuto iniziare laio sono- prosegue la modella e influencer -. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi. Eravamo increduli. È successo così,. Mi piace chiamarlo il nostro piccolo grande miracolo.". Una gioia che Paola Turani ha condiviso connon solo per raccontare un momento importante della propria storia, ma anche per dimostrare che la vita può riservare anche. Ora Paola Turani, 33 anni, è. E questa è la sua prima vera Festa della mamma. Una festa che fino a pochi mesi fa per lei era solo un desiderio. "Le donne che devono affrontare diagnosi di infertilità come la mia sono tante - sottolinea -.. Dobbiamo solo lottare un po' di più per il nostro arcobaleno, questo è il mio messaggio di speranza.".