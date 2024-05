Paolo Sorrentino: “Le donne? Mi affascina il loro grande viaggio verso la libertà”

Cannes, 22 maggio 2024 – “Guardare Fellini mi ha fatto capire cosa volessi raccontare: uomini e donne a cui manca il terreno sotto i piedi”. Paolo Sorrentino la spiega così, la sostanza del suo nuovo film, “Parthenope”, unico film italiano in concorso al festival di Cannes. È anche il suo primo film che ha per protagonista una donna: “Volevo fare un film epico su un personaggio eroico, e pensando a un eroe moderno mi è venuto naturale che fosse una donna, non un uomo. Mi affascina il grande viaggio verso la libertà che le donne hanno avviato, che è visibile oggi, ma che viene da molto lontano. Un viaggio molto coraggioso, pieno di ostacoli e di pregiudizi da vincere”. La grande bellezza, in questo film, è la bellezza di Parthenope, la protagonista – interpretata dall'esordiente Celeste Dalla Porta negli anni giovanili, e da Stefania Sandrelli nell'età adulta. “Attraverso di lei racconto le molte anime femminili, gli amori vissuti, quelli mancati – i più forti ei più struggenti – e il senso del tempo che passa. Ho scelto Celeste come protagonista perché intravedo, in lei, l'ombra di quella malinconia che aveva, in fondo a ogni gioia, il personaggio di Stefania Sandrelli nel film 'Io la conoscevo bene'. Ecco, volevo ritrovare quella cosa lì”.

