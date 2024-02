Ratajkowski: "Il divorzio? È chic, non preoccupatevi"

Ratajkowski: "Divorziare a 30 anni è chic"

La separazione da Bear McClard

I commenti al post

La modella"consola" le donne che, trentenni o anche più giovani, hanno un matrimonio finito alle spalle. Condizione sentimentale che, proprio per la loro giovane età, potrebbe essere percepito come un fallimento non solo dalla società, ma anche dalle dirette interessate. Come spesso accade con l’arrivo di questo tipo di notizie, anche l’annunciazione del divorzio di Joe Jonas e Sophie Turner è sulla bocca di tutti, star hollywoodiane e non. Tra tutti i commenti legati alla novità però, chi ha fatto più clamore è senza dubbio quello della supermodella Emily Ratajkowski che, attraverso un video su Tik Tok, ha dato la sua personale quanto schietta sentenza."Sembra che molte donne divorzino prima di compiere 30 anni», ha commentato(così si chiama sul social). Il commento nasce anche dalla sua esperienza personale: la 32enne si è separata l'anno scorso, dopo quattro anni di matrimonio, dal produttore cinematograficoattualmente al centro di una bufera dopo che alcune donne lo hanno accusato di molestie sessuali.“Personalmente trovo chic divorziare all'età di 30 anni. Avere vent'anni è come stare in trincea, non c'è niente di meglio che averne trent'anni ed essere ancora sexy, magari avere un po' dei propri soldi da parte, capire cosa vuoi fare della tua vita”. Così la modella, in un video che ha raccolto oltre 2mila commenti, dice la sua su una condizione sentimentale che potrebbe essere vissuta come un fallimento. Se poi si tratta di coppie famose, allora l'attenzione e la curiosità generale aumenta a dismisura. D'altronde non risale a molto tempo fa l’uscita della docuserie disul processo legato al matrimonio di un’altra tra le coppie più chiacchierate di Hollywood: “Depp contro Heard” è infatti arrivato su Netflix lo scorso 16 agosto, e racconta il processo, molto seguito, per diffamazione che l'attore ha intentato e vinto contro l'ex moglie e collega.Nonostante le accuse siano diverse, anche la Ratajkowski ha intentatochiedendo il divorzio alla Corte Suprema di Manhattan parlando di una rottura irrecuperabile del matrimonio. Presto sono arrivate le ipotesi di un tradimento da parte del produttore, che la donna avrebbe definito “imbroglione seriale” e “disgustoso”.Pochi mesi dopo il divorzio, Bear McClard è stato accusato di molestie sessuali da parte di più donne, una delle quali una diciassettenne, nell’ambito di produzioni cinematografiche. Secondo un’inchiesta di, il primo caso risalirebbe al 2016 quando l’uomo, dopo aver contattato una ragazza su Instagram, le propose di fare un provino per il film ‘Good Time’ dei fratelli Safdie che stava producendo. La giovane, entusiasta della proposta, si sarebbe invece ritrovata a recitare nuda davanti al produttore.della Ratajkowski, e tante altre avrebbero rivelato al magazine di aver subito abusi. La top model ad oggi non ha ancora commentato nessuna delle notizie uscite riguardo all’ex marito, limitandosi ad accendere un dibattito sui social a favore del divorzio prima dei 30 anni:, afferma convinta Emrata.In tantissime, perlopiù donne, hanno commentato il video della modella, concordando con lei e anzi ringraziandola per il messaggio lanciato. Molte, come spesso accade, si sono lanciate anche in confidenze personali. "Ho 30 anni e sto divorziando. Grazie mi hai fatto sentire meglio" ha risposto Domenica; "Vivo bene a quasi 30 anni senza nemmeno essermi sposata" ha aggiunto Francesca; "Mi sono sposata a 26, divorziata a 27 e risposata a 35" ha raccontato Louise.