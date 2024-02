Regno Unito, Kevin Spacey accusato di violenza sessuale: questa volta su tre uomini

in Gran Bretagna per aver commesso quattro violenze sessuali nei confronti di tre uomini

ha diritto a un processo equo”

Le nuove accuse

Lo scandalo del 2017

Nuovi guai per. L'attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica, 62 anni, è stato accusatoA darne notizia è stato il, che nel comunicato diffuso scrive che Spacey “è stato anche accusato di aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali con penetrazione senza consenso”. “Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che ie che, afferma Rosemary Ainslie, a capo della Special Crime Division presso la Procura della Corona in Inghilterra e Galles.Le nuove imputazioni contro il due volte premio Oscar (nel 1996 miglior attore non protagonista per I soliti sospetti e nel 2000 miglior attore protagonista per American Beauty) sono scaturite da una revisione delle prove raccolte da, la famosa Polizia metropolitana inglese, nel corso delle sue indagini su episodi risalenti a diversi anni fa (tra i 17 e i 9). In particolare le accuse sono riconducibili al periodo in cui il divo di House of Cards era, dal 2004 al 2015: lesessuali sarebbero avvenute nei confronti dello stesso uomo, a Londra, nel marzo del; lasempre nella capitale nell’agosto delriguarderebbe un terzo uomo nel Gloucestershire,. Le tre persone che lo accusano, i cui nomi non sono stati resi pubblici, hanno ora tra i 30 e i 40 anni. Kevin Spacey dovrà quindi comparire alla sbarra, ma non è stato ancora deciso quando anche perché l'attore al momento non si trova né in Inghilterra né in Galles e di conseguenza le accuse non possono essere formalizzate. Se il 62enne non dovesse tornare in uno dei due paesi, il CPS potrà decidere di chiedereKevin Spacey è da anni al centro di accuse di molestie anche negli. L'attore e produttore cinematografico, vincitore di due premi Oscar, due BAFTA, quattro Screen Actors Guild e un Golden Globe, 5 anni fa è stato travolto dallo scandalo che al centro di accuse di molestie che, tra le altre cose, ha gravemente. Abusi sessuale e comportamenti predatori nei confronti di uomini compongono il puzzle dell'ampia vicenda che lo riguarda, e che si è snodata fra Usa e Gran Bretagna dall’ottobre 2017, a partire dalle denunce del movimento. Il primo a puntare il dito contro Spacey è stato, che disse di essere stato molestato nel 1986 quando aveva appena 14 anni e Kevin 26 e quasi costrinse il divo a fare un 'rumorosissimo' coming out, dopo anni di smentite. Poi si sono fatti avanti almeno un'altra ventina di uomini.dal suo piccolo capolavoro,, prima produzione originale di Netflix di enorme successo di critica e pubblico, Spacey è stato poi letteralmente cancellato da Ridley Scott nella produzione di Tutti gli uomini del mondo. L'attore, che dopo le prime accuse aveva deciso di interrompere tutte le sue attività nel mondo dello spettacolo per farsi curare dalla, nel 2019 ha fatto ritorno in pubblico, dopo mesi di silenzio mediatico. Condannato a pagare un risarcimento milionario per la chiusura della produzione di HOC, gran parte delle imputazioni nei suoi confronti erano state. Poi, come in un film o in una serie che si rispetti, ecco il nuovocon le accuse di violenza sessuale mosse dal Crown Prosecution Service. E chissà se, in questa occasione, ci sarà un lieto fine: di sicuro non per Kevin Spacey, ma speriamo almeno per le sue vittime.