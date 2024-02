Ritratti al femminile: nei film di Vanzina donne fragili e inquiete, ma anche determinate

Tre sorelle, una massaggiatrice e... un vicino

Le donne nei film di Vanzina

Una carrellata diper raccontare l’evoluzione della nostra società, tra nevrosi piccolo-borghesi, inquietudini sentimentali, disavventure ed equivoci. È– dal 27 gennaio su Prime Video –, una commedia tutta al femminile interpretata da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward. Il film, prodotto da New International in collaborazione con RTI e Prime Video, è reduce dal successo ottenuto a Capri Hollywood, dove è stato proiettato in anteprima, ed è un racconto ironico, tagliente e romantico sullache si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite.La storia è ambientata a Roma nell'estate 2019: Marina (Serena Autieri), una donna borghese, sposata con un primario di ortopedia, scopre che il marito ha una. Le crolla addosso il mondo, le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina (Giulia Bevilacqua), che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei: suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce. Sabrina è una donna non realizzata, non ha potuto avere figli, suo marito è un superficiale, così lei. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive insieme nella villa di Marina, a San Felice del Circeo, per trovare un nuovo equilibrio. Insieme a loro parte anche Lorena (Rocío Muñoz Morales), la giovane massaggiatrice di Marina, pure lei alle prese con: il fidanzato è stato appena arrestato perché spacciava droga. Nella villa arriva anche, Caterina (Chiara Francini), che fa la costumista nel cinema ed è single perché ha sempre avuto sfortuna con gli uomini. Ad interrompere la serenità di questa vacanza sarà l’arrivo di Antonio (Fabio Troiano), il nuovo vicino di casa che romperà gli equilibri delle tre sorelle."Oltre alla commedia c'è il lato sentimentale – dichiara Vanzina –. Per farlo venire fuori ho puntato tutto sulladelle interpreti. Ho chiesto loro di pescare nella loro sensibilità per far emergere le emozioni". E così è nato un film sulla fragilità delle donne ma anche. "Con l’unico attore maschio del film, in un ruolo di uomo spregevole, ho seguito un sistema infallibile: non essere moralista, non metterlo alla gogna – aggiunge Vanzina –. Gli ho chiesto di interpretare il suo personaggio con leggerezza, rispettandone le ragioni anche se negative. È una vecchia regola della: non demonizzare eticamente i 'cattivi'. La usavano Scola, Monicelli, Risi. Funziona ancora perché nella vita".Nella sua lunga carriera di sceneggiatore, Enrico Vanzina è riuscito a costruire innumerevoli personaggi femminili con felicità e acutezza. Nei suoi ritratti di donne, ha saputo cristallizzare e condensare lo spirito dei tempi, raccontare. Lo ha fatto in tanti film caratterizzati da un protagonismo prettamente maschile, vedi Sapore di mare (1983) con le indimenticabili Marina (Marina Suma), Adriana (Virna Lisi), Selvaggia (Isabella Ferrari), così come in quelle pellicole che privilegiano un punto di vista femminile. È il caso di Via Montenapoleone (1986) dove l’osservazione del mondo dell’alta borghesia milanese è condotta in particolare attraverso lo sguardo dei personaggi interpretati da Renée Simonsen, Carol Alt, Marisa Berenson, Corinne Clery e da Valentina Cortese, che vanno a comporre il perfetto mosaico di un’umanità fatta di lusso e apparenza.E, ancora, in Quello che le ragazze non dicono (1994), dove in un’atmosfera quasi da neorealismo rosa si dipana il racconto garbato di quattro giovani amiche tra sogni, amori, delusioni e carriera. Lo stesso vale per Il pranzo della domenica (2003), dove lo stratificato racconto di una famiglia borghese romana, è tessuto sulle figure di una madre (Giovanna Ralli) e delle sue tre figlie (Elena Sofia Ricci, Barbara De Rossi, Galatea Ranzi). Tre sorelle, dunque, si inserisce proprio sulla strada tracciata da questi titoli. Quella didovelasciano emergere figure di donne vulnerabili ma coraggiose, inquiete ma determinate. Mogli, amanti, madri, sorelle nelle quali si riflettono le. Sono donne ambiziose, divise tra famiglia e carriera, tra delusioni e nuovi amori, a volte caratterizzate da un’irrefrenabile voglia di vivere, altre volte mosse da un vuoto edonismo, altre ancora segnate da tenere debolezze.