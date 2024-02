Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi: quelle brave ragazze alla riscossa

La squadra

Se si parla di un viaggio on the road, subito, nell’immaginario collettivo lo si associa a un gruppo di giovani, magari studenti alle prese con l’Interrail per girare l’Europa in treno. E, invece no. Stavolta l’avventura on the road ha come protagoniste tre signore della tv: un’attrice che ha fatto la storia del cinema e che risponde al nome di(89anni) una cantante con mezzo secolo di carriera alle spalle, ovvero(78 anni) e la produttrice discografica più energica di sempre,(81 anni). E proprio lei, via social parla di “”. Alla faccia dell' ageismo dilagante in tv: le tre artiste totalizzano insiemeLe tre leggende dello spettacolo italiano solo le protagoniste di “Quelle brave ragazze”, il nuovo(realizzato da Blu Yazmine da un’idea della Maionchi e in onda il giovedì alle 21.15), che le fa partire per una vacanze al buio: solo all’aeroporto di Milano scoprono che la meta è la Spagna. E qui, a bordo di un van per nulla appariscente (fucsia e leopardato) si muovono tra varie località - da Madrid a Siviglia, dal deserto di Tabernas a Granada per poi arrivare a Valencia - in una vacanza spensierata e sui generis. In ognuna delle tappe (sei puntate in totale) si sottopongono ad alcune prove singolari e devono compiere delle missioni da immortalare rigorosamente con un selfie: dalla spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di ‘caliente’ flamenco, dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera ‘Spaghetti Western’ a un’esperienza olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera.Al di là delle prove e delle location, il cuore pulsante dello show sono le tre donne. C’è, la diva, 89 anni e la freschezza di una bambina che però preferisce “le comodità di un hotel”, al tempo stesso è capace di tenere riflessioni sull’amore e il bisogno di guardare al mondo con positività da vera icona della ‘dolce vita’. Poi c’è, 78 anni, una vera rivelazione con il suo umorismo affilato e una valanga di aneddoti per una signora che non è solo musica e famiglia, ma anche curiosità infinita e acuta intelligenza. E’ la più pratica del trio, quella che a un gruppo di ragazzi incontrati in un locale di Madrid si presenta così: “Conoscete Fedez? E Achille Lauro?. Io canto con loro, sono miei amici”.E delladice: “Conoscete Fellini? Lei ha sempre lavorato con lui, era la sua amante”. Infine, c’è Mara, 81, il solito vulcano inarrestabile, pungente e insofferente alle lungaggini. E’ la più pragmatica del gruppo. “Ho calcolato, in tre facciamo 248 anni” ha detto in una recente intervista, ma poco importa. “Abbiamo fatto questo viaggio per il piacere di stare insieme. E’ stato molto divertente. Noi ci siamo molto divertite. E poi finché c’è vita, c’è speranza” ha aggiunto. E sulla stessa lunghezza d’onda, la Milo sintetizza al meglio l’esperienza: “Non è un viaggio in cerca del tempo perduto, ma alla ricerca di un tempo nuovo”.