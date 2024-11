Torna L’Eredità delle donne: al centro l’empowerment femminile

Firenze, 20 novembre 2024 – Imparare a leggere il presente per guardare al futuro con fiducia: torna a Firenze, dal 22 al 24 novembre alla Manifattura Tabacchi (e online) per la settima edizione ‘L’Eredità delle Donne’, il festival dedicato alle competenze femminili. La nuova edizione, con il titolo ’Future’, propone incontri, spettacoli e dialoghi nel capoluogo toscano, ma anche oltre 400 eventi in contemporanea in tutta Italia tra laboratori, concerti, trekking, visite guidate, mostre, reading e conferenze.

L’edizione 2024 si ispira, a 90 anni dalla sua scomparsa, alla straordinaria donna e scienziata Marie Curie. “Le donne non chiedono di partecipare al mondo così com’è ma aspirano a essere parte attiva nel riformarlo e nel ricondurre il tempo della collettività al centro di esso” spiega Serena Dandini, direttrice artistica del festival.

Quasi cento i nomi protagonisti del festival che animeranno dieci panel, ma anche momenti di approfondimento, presentazioni di libri, interviste e talk. “L’Eredità delle Donne – aggiunge Dandini – è una grande festa dedicata a un patrimonio di intelligenze femminili del passato, spesso rese invisibili dalla storia, messe in relazione con il dinamismo delle donne d’oggi. Tutte insieme portatrici di una luce che penso si debba distribuire perché, messa in rete, rimbalzi e cresca”.

Per la sindaca di Firenze, Sara Funaro, “con l’Eredità delle Donne si sono gettati tantissimi semi. Quest’anno è un’edizione speciale ed io con molto orgoglio sono qui come prima sindaca donna della città di Firenze”.

Le ospiti illustri

L’evento straordinario di quest’anno è con la cantante, attrice e autrice Ute Lemper in dialogo con la giornalista, saggista e critica cinematografica Piera Detassis, accolte da un saluto di Serena Dandini: appuntamento il 22 novembre alle 18,30 al Teatro Niccolini e il titolo dell’incontro è ’Divine nel tempo’, prendendo spunto dall’autobiografia dell’artista tedesca, ’La viaggiatrice del tempo. Tra ieri e domani’ (Baldini & Castoldi).

Due serate evento

Come ogni edizione sono previste due serate ideate e condotte da Serena Dandini. Il 22 novembre alle 20,30 sul palco del Teatro Niccolini va in scena ’Mammamia!’ con i monologhi comici di Marianna Folli, Annagaia Marchioro e Rita Pelusio, gli intermezzi musicali di Cikale Comic Vocal Trio. Il 23 novembre, sempre alle 20,30, nella Sala Festa di Manifattura Tabacchi, ci sarà ’Ritorno al futuro’, serata ideata e condotta da Dandini con la cantante Caterina Caselli, la scienziata e ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e sua figlia Elvina Finzi, anche lei ingegnera, e la scrittrice Chiara Valerio. Il programma completo disponibile QUI.