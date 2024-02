Teo Mammucari e l'insulto sessista a Belen: "Una putt...? Un frainteso, sono solo scherzi da Iene"

La realtà dei fatti

La vicenda

Il ritorno di Belén Rodriguez

La storia d'amore con Stefano De Martino

Dopo lo striscione in cui ignoti hanno dato della “tr...“ alla campionessa olimpica Federica Pellegrini , è stata la volta di una donna del modo dello spettacolo, che ha appena debuttato come conduttrice di ‘Le Iene’, a diventare protagonista di rumors mediatici che la vedevano come potenziale vittima di un. María Belén Rodríguez Cozzani, conosciuta comeo semplicemente come Belen - modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana, nata a Buenos Aires 37 anni fa - stando ad alcuni media, sarebbe stata vittima di un insulto sessista da parte diIl conduttore 57enne si sarebbe sdato - a loro dire - in un commento veramente poco lusinghiero nei confronti della compagna di lavoro. Ma sulla vicenda arriva, netta e dura, la replica della trasmissione che li vede lavorare fianco a fianco: “Teo Mammuccari non ha offeso la nuova conduttrice Belen Rodriguez". La smentita arriva da ’Le Iene’ che controbattono alle accuse rivolte al conduttore della trasmissione in onda il 9 febbraio su Italia1, ritenuto reo per aver detto alla modella: “”. Nell’audio presentato da Le Iene una voce fuori campo dice dunque che “da questa mattina non si parla d’altro che del presunto insulto sessista di Teo Mammuccari alla nuova conduttrice de ’Le Iene ’Belen Rodriguez. ‘Non sembri, sei una putt’*** stiamo parlando di te’. Questo secondo i giornali avrebbe detto Teo Mammuccari. “Ma - si precisa - sentite bene cosa è andato in onda: ‘Prossimo cartoncino: con questa persona c’è stato qualcosa?’, chiede dunque Mammucari a Belen che risponde: ‘Sì però, ragazzi così sembro veramente, cioè, una...’. E Mammuccari la riprende: “No, sembri, stai raccontando, cioè stiamo parlando di te...”. “Ecco spiegato come nasce una fake news. Complimenti a tutti”, conclude la voce fuori campo del video“."Il video pubblicato sul sito della trasmissione Mediaset dimostra che è stata fraintesa una frase del conduttore alla showgirl argentina", recitano ora alcuni dei siti che avevano diffuso la notizia.In queste ore diversi siti davano la notizia: “, durante la prima puntata de “Le Iene”“. Cosa è successo? Durante una intervista-gioco, la Passaparolaccia, andata in onda nel corso della puntata, il conduttore mostrava alla showgirl argentina una serie di foto di uomini e donne. A Belen veniva richiesto che tipo di rapporto avesse avuto con ognuna delle persone ritratte in foto. “Con questa persona c’è stato qualcosa“ la domanda di lui. La risposta della showgirl divertita: “Sì però, ragazzi, così sembro veramente una putt...". Ed ecco la replica di Mammuccari, come si vede nel video diffuso nel pomeriggio dalla trasmissione: “Non sembri... stai raccontando cioè, stiamo parlando di te“. Quello che sulle prime sembrava un insulto sessista da parte di Mammucari a Belen, analizzato dalla redazione de ’Le Iene’ senza tappeto musicale, si è rivelato un “stai raccontando“. Nessun insulto, quindi. Quando si dice, tanto rumore per nulla.Dopo la fine della love story con l’hair stylist Antonino, padre della sua bambina,, nata lo scorso luglio, la showgirl argentina è torna in tv, al fianco di Teo Mammucari. Belen prende il posto che fino alla passata stagione era di Alessia Marcuzzi, la conduttrice romana che l’estate scorsa aveva annunciato il suo addio a Mediaset dopo ben 25 anni. "Ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti« scriveva la Marcuzzi sui social. Ma negli ultimi tempi pareva che la ‘Pinella’ potesse rientrare in gioco proprio con la conduzione de ‘’. Niente ritorno, dunque, per la- non è più chiaro se ancora per sua scelta o per disaccordi con Pier Silvio Berlusconi sui progetti futuri - e via alla coppia, già insieme nel sabato sera (con ascolti boom) di Canale 5 con il programma ‘’. I due, inoltre, hanno lavorato insieme più volte in passato, negli studi di ‘Scherzi a Parte’ e a ‘Sarabanda’.Sul fronte ritorno di fiamma con l’ex marito, padre del loro primogenito, nato nel 2013, la soubrette argentina conferma che effettivamente qualcosa sta accadendo con l’ex marito. "Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena". “Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia”. La sha poi partecipato al gioco, raccontando qualcosa sue su altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto parte della sua vita professionale e privata.ri le ha dato delle fotografie da commentare e lei, presa in mano quella dell’ex marito, ha così risposto alle domande, facendo intuire al pubblico che si trattasse proprio di lui: “Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo“. E ha poi aggiunto: “Proprio l’altra sera ero a cena con lui, è anche ilche ha avuto“, ma poi fa capire di essere stata tradita. “Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me“.