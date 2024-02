"Tesori Nascosti", l’altra metà della macchina da presa

La prospettiva femminile sul cinema

La rassegna "Tesori Nascosti"

Scoprire un nuovo modo di leggere il presente attraverso la macchina da presa, cogliendo i tesori nascosti che solo l'ingegno delle donne riesce a tradurre in nuove immagini per il pubblico appassionato di cinema. Una ricognizione sul? È sicuramente uno sguardo interessante, soprattutto di questi tempi in cui la violenza e gli abusi di genere continuano a essere un fenomeno deflagrante.Questo sentiero tematico, raramente percorso dalle programmazioni, è alla base della nuova rassegna Tesori Nascosti , a cura di Spazio Alfieri, che vede proiettare all’omonimo cinema fiorentino, in questo ciclo,delle ultime stagioni. Grazie a questa selezione il pubblico ha perciò la possibilità di confrontarsi con temi universali come famiglia, aborto, spiritualità, cultura.delle pellicole donne, ragazze e bambine che si fanno conoscere in quattro film, che Spazio Alfieri ripropone sul grande schermo per la loro forza espressiva. Ogni martedì dal 9 al 30 gennaio, alle 21,30, saranno proposte pellicole tutte da scoprire, firmate da autrici e registe che danno voce al presente. I titoli sono stati selezionati dal critico cinematografico Boris Schumacher. Sarà proprio lui a introdurli in sala.Per dare il via a Tesori Nascosti martedì 9 gennaio è stato scelto un successo della passata stagione cinematografica, "", che è l’unico dei quattro film in programma a essere diretto da un regista uomo. La pellicola è stata comunque scritta e concepita insieme a due autrici e vede in primo piano, come assoluta protagonista uno dei personaggi femminili più complessi, originali e affascinanti, portati sullo schermo in questi ultimi anni: Freddie, una ragazza adottata da una coppia francese, che da Parigi arriva a Seoul, alla ricerca delle sue radici. Luci puntate su due sorprendenti e premiate registe esordienti, con le loro opere: "" (che verrà proposta all’Alfieri il 30/1) e "" (proiettata il 16/1), girate rispettivamente dalla italiana Laura Samani e dalla britannica Charlotte Wells. Entrambi i film sono state presentati al Festival di Cannes. Mentre questo secondo titolo indaga il rapporto padre–figlia con intensità e malinconia, il copione firmato da Laura Samani descrive il viaggio di una madre tra spiritualità, favola e realtà ed è stato premiato con il David di Donatello come miglior esordio alla regia.Da non perdere martedì 23 gennaio alle 21.30 "" della regista statunitense Eliza Hittman, che per "Never rarely sometimes always", il suo terzo film, è stata premiata con l’Orso d’argento al Festival di Berlino. È la storia di una ragazza di diciassette anni della Pennsylvania che, a causa di una gravidanza indesiderata, intraprende un viaggio fino a New York.