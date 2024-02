“Tranquilli, non è un’autobiografia”: Nina Zilli annuncia l’uscita del suo primo libro

Nuova veste

Il racconto

Nina, cantautrice e scrittrice

Il suo annuncio

“Soulettari e soulettare di tutta Italia, il mio romanzo è pronto!" Ad annunciarlo è direttamente l’autrice,in un divertente reel sul suo profilo Instagram. La cantautrice è infatti in tutte le librerie fisiche e online con unromanzo di genere narrativa contemporanea, intitolato, edito per i tipi di Rizzoli., questo il nome alla nascita di Nina Zilli, è tra le artiste italiane più apprezzate dal pubblico: ha esordito nel 2009 con l’EP, nel quale è contenuto il singolo, pubblicato nel luglio dello stesso anno, che l’ha portata alla fama. Nel corso della sua carriera ha partecipato alper ben quattro volte e ha pubblicato quattro album.Questa volta, posato il microfono e le cuffie, è passata alla tastiera del computer per raccontare la storia di, la protagonista, che ha una relazione conda dodici anni, ma la scintilla è ormai spenta. La notte con Raffaello porta scompiglio nella sua vita. E Marco, consapevole di perdere Anna ogni giorno che passa, è incapace di arginare la deriva. Intorno a loro ci sono Sandra, bloccata in un’esistenza da cui non sa scappare; Rita, che ha un segreto inconfessabile e Alberto, che grazie a Luca si sta riaprendo all’amore.Anna e Raffaello si incontrano durante un’asta di beneficenza su uno yatch di lusso a largo delle isole Eolie e si attraggono subito, ma decidono di concedersi solo una notte: la più bella, in mezzo al buio del mare. In realtà si rincorreranno per giorni, senza sapere come trovarsi.A raccontarci i sette giorni che cambieranno le loro vite è proprionel suo primo romanzo. Una delle più amate cantautrici italiane, che si è aggiudicata numerosi premi, che è stata conduttrice in radio e in tv e giudice del talent show “Italia’s Got Talent“ per tre edizioni, costruisce e propone in veste di scrittrice, una storia tra. Ma torniamo alla trama, senza troppo svelare: Anna ogni giorno che passa, è incapace di arginare la deriva... Lei è come i suoi quadri: istinto, energia pura, eleganza e creatività. Raffaello è un trombettista jazz dall’aria sexy e stropicciata. Quella che doveva essere una sola notte dopo il loro primo incontro, in realtà è destinata a ripetersi:si rincorreranno per giorni, senza sapere come trovarsi.Il resto lo racconta nelle sue pagine, che ha studiato da soprano “ma preferivo di gran lunga il rock”, come spiega lei stessa.Partita dalla musica anni ‘60 è passata dall’R&B, al soul, al pop per arrivare al reggae, rocksteady e ska: nel giugno 2020 è uscito il suo ultimo singolo, in collaborazione con Nitro. Artista poliedrica, è stata conduttrice in radio (Stay Soul per Radio 2) e in televisione (a fianco di grandissimi artisti, da Massimo Ranieri a Giorgio Panariello.“Rispondo a domande ancora prima che mi vengano fatte, perché so che accadrà - ironizza ancorasui suoi profili social - . No, Non me l’ha scritto Monina o nessun altro; tranquilli, non è una pallosissima autobiografia... è proprio un romanzo".