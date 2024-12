Samuele Bersani sui social: “Sto bene, sono guarito”

“Posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito!". A Natale l’affetto delle persone care vicine, la gioia nello stare insieme e quel pizzico di magia che questa festa porta con sé sono spesso l’antidoto perfetto a qualsiasi male. E una semplice frase gridata a piena voce fa sparire finalmente la preoccupazione, lasciando spazio solo al sorriso di gratitudine e felicità.

Un mese e mezzo fa, era il 7 novembre, Samuele Bersani aveva annunciato uno stop alla sua attività lavorativa, con rinvio anche del tour teatrale, per problemi di salute che gli impedivano di continuare. Alla vigilia di Natale arriva ora, via social, la buona notizia proprio da parte del cantautore 54enne: “Qualcosa che voglio festeggiare insieme a voi con un abbraccio gigantesco”.

“In quest'ultimo periodo non non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza – scrive sui suoi profili –. Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo. Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito! :)”.