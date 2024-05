Ultimo sulla politica: “i giovani non votano perché non hanno punti di riferimento”

Ad ascoltare il suo ultimo album si ha la sensazione di avere a che fare con uno dei ridotti del pop - vero - all'italiana. La sua è una musica capace di rasserenare senza artifici, di parlare a tutte e tutti, di portare - come il titolo del singolo attualmente in rotazione musicale - “ Altrove ”. Critico, accusato di essere politicamente schierato, Niccolò Moriconi in arte Ultimo da poco meno di dieci anni riempie gli stadi e le classifiche senza chiedere il permesso e con la determinazione di un ragazzo di periferia che ha saputo farsi largo, puntando solo sul proprio talento. A leggerle tra le righe, quelle di Ultimo non sono solo canzonette. Parlano più di singoli che sanno di collettività, è vero, ma fa politica molto più di quanto si possa immaginare, a partire dalla capacità che hanno di mettere al centro l'essere umano , le sue fragilità e l'unica forza di cui è in possedere: i legami. In una recente intervista al Corriere , l'artista ha ragionato proprio su questo e sullo spazio che vede protagonisti le giovani e giovanissime generazioni. Nella sua opinione, i giovani d'oggi sono stati privati ​​di ogni genere di punto di riferimento . L'esempio che fa è sotto gli occhi di tutti: “Non conosco ragazzi della mia età che vadano a votare o vadano in Chiesa”. E come dargli torto se pure la campagna elettorale in cui siamo immersi, quella per le elezioni europee, trema al solo pensiero di vedere ancora una volta gli under 35 non recarsi alle urne? Ultimo stesso ha ammesso di non aver mai votato in vita sua. Una decisione di cui non si vanta, ma che non considera una vergogna. Un dato di fatto, piuttosto, e la dimostrazione che i giovani non hanno più fiducia nel futuro e in chi dovrebbe costruirlo: la politica.

Quando parla della politica Niccolò non ricorre a mezze parole, spiegando che, dal suo punto di vista, non è in grado di parlare alle ragazze e ai ragazzi. Al centro della sua riflessione la contrapposizione destra-sinistra che, a suo modo di vedere, è superata. Al contrario, dovrebbero esistere le cose giuste e quelle sbagliate. Accogliere è giusto, respingere è sbagliato. Difendersi in caso di aggressione domestica è giusto, accusare chi si difende è sbagliato. Legalizzare le droghe leggere è giusto, criminalizzare chi lo pensa è sbagliato. Questo, per sommi capi, il suo manifesto politico. E se di Elly Schlein dice di non riuscire ad afferrare sempre i suoi ragionamenti, di Giorgia Meloni critica l'incapacità di interloquire con i giovani. L'attacco è trasversale: i politici, secondo Moriconi, non sanno più cosa significa stare in mezzo alla gente. Se a questo si aggiunge il bombardamento mediatico quotidiano con notizie devastanti, è difficile - dal suo punto di osservazione - crescere donne e uomini capaci di trovare coordinate nel presente.

I social come rifugio