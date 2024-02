Un grido sempre attuale: esce Donna Circo, primo disco femminista italiano, concepito ma subito fermato nel 1974

Pallottino, "mamma" di 4 marzo 1943

"Quei testi sono ancora attuali, purtroppo"

Nel 1974 temi comeerano già presenti nel dibattito sociale. A quasi mezzo secolo di distanza gli argomenti sono rimasti, spesso drammaticamente. di attualità stretta. A legare i due periodi storici è un disco che fu inciso a suo tempo, ma che non era mai uscito. Si chiamaed è considerato come ilrealizzato in Italia. Un concept album, così come era abitudine nei Settanta, realizzato da due donne, l’autrice dei testie la musicista e cantante(all’anagrafe Giulia Zannini Montedoro). Oggi è reperibile non solo l’incisione perduta (sulle piattaforme digitali) ma, in cd e digitale per la Tempesta Dischi / Edizioni Red Stone, anche la sua riproposta discografica in cuihanno deciso di reincidere e reinterpretare le dodici canzoni del disco del 1974. Le protagoniste sonodei. Arrangiata e prodotta da(già attivo nei progetti musicali Casino Royale e Phoet), la versione rivista ed attualizzata del disco vede la partecipazione di una band composta da Chiara Antonozzi (basso), Irene Elena (chitarra) e la stessa Vittoria Burattini (batteria, oltre che voce di “Trenta Coltelli”).Tornando alle protagoniste del progetto del 1974, Gianfranca Montedoro era tra le cantanti più apprezzate della scena jazz e rock sperimentale. Dopo i successi con, per il quale scrisse testi di brani come 4 marzo 1943 e Il gigante e la bambina,decise di dedicare le sue poesie sulla Donna Circo proprio a Montedoro che le trasformò in canzoni componendo direttamente con la voce e accompagnandosi con chitarra o piano. Per incidere il disco la produzione mise a disposizione il gruppo dei, con cui Montedoro sviluppò gli arrangiamenti. Ma la casa discografica tedescadecise diper i dodici artisti sotto contratto. Delusa dalla vicenda, la cantante si ritirò dalle scene. Poi, grazie a unapartita nel 2019, l’incisione è finalmente disponibile nelle due versioni."Ho particolarmente sofferto quando il disco Donna Circo, concepito e realizzato con tanto amore, è stato strozzato sul nascere, al punto che per un lungo periodo avevo abbandonato perfino il canto – dichiara– È con grande gioia quindi che ho seguito il gruppo delle “magnifiche 12” che hanno riportato, rivestendolo di suoni e interpretazioni attuali. Spero proprio che questa sia la volta buona". «Dopo la delusione della cancellazione di “Donna Circo”, i cui testi, anno dopo anno, risultano, nel tentativo di una sua possibile rinascita, avevo proposto a Suz di ricantarla – afferma Paola Pallottino – e devo a lei la felice intuizione di coinvolgere una serie di musiciste e di dodici cantanti a reinterpretare i singoli brani che finalmente potranno vedere la luce».