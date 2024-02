Valeria Marini confida le violenza subite: "Avevo 16 anni, lui 30. Mi salvò mia madre"

Il rifiuto

Il ritorno

“Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro”. Nel corso del trentatreesimo appuntamento con il “Grande Fratello Vip”,ha raccontato il suo complicato rapporto con l’amore. In alcuni casi, la showgirl ha vissuto anche, in cui ha subito violenze: “. Lui era più grande, ne aveva circa 30”. “Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece. È stata la mia mamma che mi ha portata via”. Marini ha poi aggiunto di aver sempre trovato uomini sbagliati: “Sembravano innamoratissimi di me e alla fine diventavano aggressivi. Ultimamente però ho imparato a difendermi”. Anche le altre storie importanti della sua vita, daall’ex marito Giovanni Cottone, sono naufragate: “È sparito il giorno dopo il matrimonio, è stato annullato dalla Sacra Rota”. Le brutte esperienze l’hanno però rafforzata e, nonostante tutto, Valeria crede ancora nel vero amore: “Ci sono persone che ti sanno amare veramente e che ti sanno rispettare”.Rodata da varie partecipazioni al Grande Fratello Vip, Valeria Marini è una presenza stabile dei vari reality targati Mediaset: negli ultimi anni ha preso parte a format che spaziano dacon il suo ormai ex fidanzato, all’Isola dei famosi per due edizioni e il, nella sua prima e nella quarta edizione. E poi adesso. Dopo l’esperienza di due anni fa, la Marini disse un secco "basta" ai reality. “Il tempo della panna è finito ora si va alla sostanza“, le sue parole durante un’ intervista nella quale Valeria Marini si dissee iniziare ufficialmente a "costruirsi". L’esperienza del reality show è una tappa obbligatoria per chi ne ha l’occasione masentenziò. Chiuso il sipario sulla tv delle emozioni, la showgirl annunciò l’arrivo di un suo nuovo brano: «La musica dà ritmo alla vita, c’è per tutti- le sue parole - . Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare ‘boom’». Dopo "Me Gusta", il singolo che diventò un tormentone estivo, la Valeria nazionale lanciò un nuovo brano questa volta, "che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente ‘Donne Stellari’!", concluse l’artista. Boom - questo il titolo del brano - è un mix di ritmi latini che si propone di far ballare nelle calde sere d’estate tutte le generazioni".Evidentemente la showgirl stellare ha poi rivisto le sue posizioni in merito ai reality. E la Casa diventa un luogo di rivelazioni a cuore aperto, un luogo per Valeria è molto familiare: ormai si tratta della sua terza partecipazione e ora. Solo i suoi amici più intimi sanno della prima relazione dell’ex del Bagaglino, quando lei - ancora non maggiorenne - si era innamorata di un uomo molto più grande che, a fatto capire, le ha. “È stata la mia prima esperienza in amore, è stata la mia mamma a strapparmi via da lui. – così ha aggiunto – È inutile nascondere, mettere sopra, correre dietro al lavoro e mascherare delle ferite.". Mia madre mi ha sempre aiutato, ma poi dopo sono ricaduta in persone che sembravano innamorate di me e poi diventavano aggressivi, forse non sapevo difendermi, ma ultimamente". Ma non ha mai smesso di sperare: “Credo nell’amore, credo che esistano persone che ti sanno amare veramente. Ho avuto esperienze che mi hanno segnata, poi mi sono rialzata e poi ricaduta e rialzata“.