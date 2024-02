"Vedi Ciao Darwin e non riesci più a guardare tua moglie". Elisabetta Canalis stronca i maschilisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pastorizia Never Dies (@pastorizianeverdiesreal)

Il post e la risata di Elisabetta Canalis

"Non sono i programmi tv a creare mostri", la difesa dell'ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli

Le precedenti polemiche a Ciao Darwin

Ripartee, con esso, oltre ai tanti commenti social, sono tornati anche iche prendono spunto dalla trasmissione. Il ritorno in prima serata del programma condotto danaturalmente è stato un successo. Quello che ha fatto storcere il naso sono stati però i commenti maschilisti in riferimento alla bellezza di alcune delle donne in gara.In particolare, la, che conta su Instagram più di 2 milioni di persone, ha pubblicato lo screenshot della trasmissione con un Paolo Bonolis dallo sguardo perplesso e la scritta "Venerdì hai visto Ciao Darwin, è domenica e ancora non riesci a guardare tua moglie". Il post ha scatenato un'accesissima discussione tra i follower, alcuni divertiti dall'affermazione considerata solo una battuta ironica, altri l'hanno considerata una vera e propriacriticando la pagina soprattutto per la situazione delicata che stanno attraversando tutte le donne. Ma sotto il post incriminato a intervenire è stata Elisabetta Canalis , che ha preso in giro l'autore della bravata. "Parlano quelli che cominciano a stempiarsi a 20 anni", ha scritto infatti un utente scatenando l'ilarità dello showgirl che ha replicato al commento con un'che rappresenta una sonora risata.Sulla vicenda e a difesa di Ciao Darwin, etichettato come programma tv in grado di promuovere e rafforzare lo stereotipo della donna oggetto, è intervenuta con un Instagram Story anche, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis: "E c'è ancora chi parla di Ciao Darwin come di un programma figlio del patriarcato". E prosegue: "e imparate ad apprezzare la bellezza di una donna o di un uomo senza per forza dover pensare di doverli pretendere. Ciao Darwin è il posto dove, negli anni, ho visto nascere amori e amicizia tra persone apparentemente diversissime tra loro. Non sono i programmi televisivi che creano mostri. Sarebbe troppo facile così.".Ma le ultime polemiche sui commenti maschilisti sono state precedute da quellesulla prima madre natura della stagione. Lei si chiama, è russa e sconosciuta. Niente vip, come in passato, anche se la bella "Sasha" su Instagram è assai attiva e a suo modo famosa, con 18mila followers. Non appena ha messo piede sulla passerella di Ciao Darwin, sui social sono piovute le classiche parole d'ordine: "", "", una scelta "indelicata". Tutto come previsto, insomma. Prevista era anche la conferma di tutti queiamatissimi dal suo affezionato pubblico, a cominciare dall'esotica, bellissima e bikinata valletta della trasmissione. Ed è proprio su questo che vogliamo fare una riflessione anche alle luce dei delicati eventi degli ultimi giorni. Questa esposizione dellanon è ormai fuori luogo? Una tale rappresentazione non è? Quello che sicuramente è inaccettabile è la reazione del pubblico maschile che si è dimenato inalla vista della modella russa. E no, in questo caso non si può parlare solamente di puro spettacolo anche perché l'accusa di "patriarcato" è lì a un passo. La presenza di Madre Natura incarnata da ragazze sconosciute era stata comunque già annunciata qualche settimana fa dal registaal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest'anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura, un ragazzo simpatico". Vedremo quindi in che direzione vorrà andare il programma. Se proseguire con un tono scherzoso e goliardico o se fare un passo indietro per smettere di cercare sempre l'ostentazione di nudità soprattutto femminili, anche perché come ribadisce il conduttore romano, "Ciao Darwin 2023, sarà l'ultima edizione".