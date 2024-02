Ai Giochi invernali Pechino Kim Meylemans e Nicole Silveira rivali in pista ma coppia nella vita

Quando ledel 2022 si apriranno a, tra pochi giorni, i migliori atleti del mondo si sfideranno per portare a casa un oro e la gloria per le loro nazioni. Nello sport dello, disciplina estremamente pericolosa che richiede un'ottima condizione fisica, consapevolezza mentale e una determinazione senza limiti, però, due delle olimpioniche sono più che semplici concorrenti., belga di 25 anni, e la 27enne brasiliana, possono anche essere lepiù agguerrite sulla pista ghiacciata, ma fuori sono"È molto importante poter condividere [i] giochi olimpici con la tua partner - ha rivelato Meylemans in una recente intervista con Outsports -. È un periodo estremamente stressante, c'è tanta pressione, quindi avere la mia persona lì pronta a confortarmi,, è di immenso valore per me, e anche la mia performance. Porta un senso di calma e normalità nelle settimane più folli della nostra carriera".Le ragazze si sono conosciute tre anni fa proprio grazie al loro sport. Dalla conoscenza all'amicizia, il loro legame è diventato più stretto nel tempo, e finalmente a dicembre, durante le feste di Natale, Nicole e Kim hanno ufficializzato la lorocon un dolcissimo scatto postato sui reciproci account. "Con il passare del tempo, la nostra relazione è diventata più forte e beh, eccoci qui ora", ha detto emozionata Silveira. "Parliamo molto di come questa sia una situazione davvero unica. Dove stiamo effettivamente gareggiando nello stesso sport ma. È divertente eallo stesso tempo".Le due campionesse belga e brasiliana rappresentano unadi pattinatrici provenienti da Paesi piccoli o emergenti, secondo la(IBSF). Silveira ha recentemente vinto la classifica generale della IBSF North American Cup, mentre Meylemans è diventata la prima concorrente di skeleton del Belgio alle Olimpiadi del 2018 in Corea del Sud. La venticinquenne è anche un'atleta, l'organizzazione no-profit che cerca di aumentare lanello sport permettendo loro di condividere le loro realtà con un pubblico più ampio. Di recente ha raccontato, sempre attraverso un post su Instagram del gruppo Out For The Win come ha fatto coming out all'età di 18 anni, dopo cinque anni da quando era diventata un'atleta di skeleton professionista, perché "richiede un sacco di sforzi e così ho deciso di usare invece quella stessaper il mio sport ".