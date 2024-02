Benjamin Pavard è gay? Dall'outing di Corona alla pagina Wikipedia modificata

L'outing a Pavard

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Pavard (@benpavard21)

"Foto e video INEDITI di Pavard in compagnia del suo compagno, che abbiamo scoperto chi è (un amico della Buccino dichiaratamente omosessuale) in quella che è stata una vera e propria uscita di coppia, visto che Hernandez e Buccino abbiamo scoperto che si frequentano (sempre di nascosto) da 2 mesi".

L'ironia (di cattivo gusto) sui social

Già qualche mese fa si vociferava un passaggio del difensore dal Bayern al Milan, poi invece è sbarcato al club nerazzurro, ma poco cambia, la città è sempre quella.

Almeno secondo chi insinua ancora oggi che il suo trasferimento in Italia sia dovuto a questioni di cuore...

sarebbe bello se Pavard facesse comimg out, sarebbe il primo calciatore professionista in Italia ad abbattere queste paure e barriere, sarebbe un messaggio bellissimo per tutti".

L'omosessualità nel calcio

A fine aprile scorso, rivelando dal suo canale Telegram la presunta omosessualità del calciatore francese. Un'insinuazione che l'allora difensore del Bayern Monaco e nuovo acquisto dell'Inter non ha mai smentito, ma nemmeno confermato.Ora il giovane talento considerato tra i giocatori più forti al mondo, si trova a fare i conti con meme e vari post satirici (quando non offensivi) sui social, in cui gli utenti commentano ironicamente il suo arrivo a Milano. Ricordiamo che fare outing su una persona è una forma di violenza, significa rendere, esponendola in alcuni casi anche all'omofobia, all'intolleranza e alla discriminazione di chi la circonda.Benjamin Jacques Marcel Pavard è une della nazionale d'Oltralpe con cui è diventato campione del mondo nel 2018 e ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.Ad aprile 2023 Corona ne avrebbe rivelato l'omosessualità, basando la sua affermazione sugli scatti che immortalavano il 27enne a cena con il suo presuntoe con la coppia formata dall’ex concorrente dell'Isola dei Famosi, Cristina Buccino e Lucas Hernandes, compagno di squadra di Pavard al Bayern Monaco. Quello che il fotografo aveva considerato il compagno del difensore, infatti, amico della showgirl, èe il francese sarebbe stato 'beccato' in varie occasioni a Milano, pur giocando ancora in Germania. Il paparazzo aveva pubblicato sui social immagini che avrebbero a suo dire provato la frequentazione tra i due:Un vero e proprio scoop, che aveva velocemente fatto il giro del mondo, data la fama del protagonista e soprattutto l'eccezionalità della notizia: sono pochissimi – si contano sulle dita di una mano – i calciatori uomini che hanno dichiarato di essere gay. Peccato che, anche se Pavard lo fosse, non sia stato lui a dirlo!Tanto che, sui social, tra i commenti ai post che ne annunciavano l'arrivo non sono mancateappunto, la maggior parte delle quali offensive e indelicate, come: "ha scelto il 28". O chi, per ironizzare, ha modificato la sua pagina Wikipedia, descrivendolo come "il difensore dell'Inter e della nazionale francese".Altri utenti hanno invece cercato di aprire a una riflessione più ampia: una persona su Twitter ha lasciato un commento in cui diceva che "Un po' anche l'auspicio di Corona ai tempi dell'outing che, ribadiamo. "Sia chiaro, nessun problema sull’omosessualità di Benjamin Pavard, anzi l’auspicio è che nel 2023, dopo questo scoop involontario, finalmente anche nel calcio si possa avere la libertà di vivere apertamente la propria sessualità", scriveva il paparazzo.Purtroppo, come dimostrano glirivolti al talentuoso calciatore, i passi avanti da fare per sdoganare l'omosessualità nel calcio e in generale nello sport, soprattutto nel settore maschile, sono ancora tanti. Troppi. Se infatti tra le colleghe donne – loro costrette a sottostare a disparità di trattamento a livello retributivo e professionale – le coppie lesbiche o le atlete che hanno fatto coming out sono molte, tra gli uomini il velo di omertà e probabilmente di timore che copre il tema orientamento sessuale non è stato ancora alzato. Basta guardarsi intorno:ad aver fatto coming out è stato, che alla vigilia di San Valentino 2023 ha postato un video sui social in cui spiegava "Come tutti, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore".Prima di lui, in effetti, c’erano stati altri coming out nel mondo del pallone ma con una rilevanza mediatica molto inferiore. Nel 2021 il centrocampista dell’Adelaide United,, aveva rivelato di essere gay, così come l’inglese, accompagnato nel percorso dal suo club che milita in seconda serie, e lo scozzese Zander Murray . Ma per tre o quattro che hanno scelto di dichiararsi ce ne sono migliaia, tra cui lo stesso Benjamin Pavard, che magari scelgono di non aprirsi sulla questione, preferendo nascondersi anche per tutelarsi da una società che non è pronta ad accogliere un calciatore gay: perché si sa, non sarebbe abbastanza macho...