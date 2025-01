Laura Mueller prima ingegnera di pista della storia della Formula 1

Quest'anno, per la prima volta nella storia della Formula 1, vedremo una donna ricoprire il ruolo di ingegnere di pista: si tratta di Laura Mueller, che dal 2022 fa parte del team americano Haas. Ieri è stata ufficializzata la sua promozione: Mueller seguirà il pilota francese Esteban Ocon, in arrivo dalla squadra Alpine. L'ingegnera tedesca, quindi, si occuperà della comunicazione via radio tra Ocon e il suo muretto box. Ocon e Mueller si erano già conosciuti e avevano già lavorato insieme in occasione dei test post-stagionali di Abu Dhabi lo scorso dicembre.

Mueller è stata elogiata dal team principal Haas Ayao Komatsu: “È una persona molto determinata, che lavora sodo, la sua etica del lavoro è davvero, davvero buona”. Il manager giapponese, che al momento sta portando avanti una vera e propria rivoluzione nell'organico del team, ha spiegato come “il numero di ingegneri donne in ufficio" sia "significativamente più alto rispetto al passato", ricordando poi di non aver scelto Mueller solo perché donna: "Non ci interessa la nazionalità, il genere: non importa davvero, perché ciò che conta è il lavoro”.

Presto un'altra professionista entrerà a far parte della Haas: a marzo la nuova responsabile della strategia sarà Carine Cridelich, in arrivo dal team Racing Bulls.

Donne e motori: una trasformazione in corso?

Negli ultimi anni è in corso una vera e propria trasformazione nel motorsport: sempre più donne sono entrate a far parte del paddock come fans e soprattutto come lavoratrici, ma è ancora difficile vedere delle ragazze operative come ingegnere o nei ruoli più tecnici. Proprio per colmare questo divario, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha all'attivo vari progetti per avvicinare le bambine alle materie STEM e al mondo dei motori.

Oltre alle già citate Mueller e Cridelich, altri esempi di donne attive ai muretti delle squadre sono Hannah Schmitz, capo delle strategie Red Bull e mente brillante dei successi di Max Verstappen, Ruth Buscombe Divey, stratega che in passato ha lavorato con Ferrari, Haas, Sauber, e Bernie Collins, capo stratega fino al 2022 per Aston Martin. Sia Buscombe che Collins ora lavorano rispettivamente per il broadcast Formula 1 e per Sky UK, fornendo analisi e spiegazioni del dietro le quinte di ogni gara del paddock più famoso del mondo.