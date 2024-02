Gattuso dopo le accuse di razzismo: "Vorrei essere giudicato solo per il mio lavoro"

"Non riesco proprio a vedere le donne nel calcio: una delle frasi incriminate pronunciate dall'allenatore

Negli ultimi giorni una nuova polemica ha travolto, storica bandiera delGattuso è tra i profili che ilsta vagliando per la panchina, ma è finito sulla graticola dell’a causa dipronunciate una quindicina di anni fa. La battaglia contro l’arrivo del tecnico calabrese è stata veicolata soprattutto su, anche grazie all’attivismo dell’ex presidente del Valencia,, il quale ha chiesto esplicitamente alla tifoseria valenciana di fare fronte comune affinché Gattuso non entri a far parte del club. Situazione già successa l'anno scorso quando era stato accostato al, ma l’accordo saltò a causa delle proteste social di una frangia di tifosi del club inglese, che al tempo lo accusarono di essereNello specifico, le frasi incriminate sono: la prima risale al 2013, quando Barbara Berlusconi entrò nella dirigenza del Milan. Al tempo, l’ex calciatore espresse qualche dubbio: ". Non mi piace dirlo, ma è così", disse, senza subire particolari ripercussioni (il che la dice lunga su quanto la sensibilità comune sia cambiata nel giro di appena 9 anni). Nello stesso anno, commentò in questo modo i fischi rivolti a Kevin Prince Boateng – "Quante volte i bianchi sono stati fischiati? A me è successo, ma non gli do molta importanza".Il terzo tassello del “” risale, invece, al 2008, due anni dopo la spedizione trionfale della Nazionale in Germania, quando il calciatore espresse il proprio parere sulle unioni civili: "Ma ognuno fa quello che vuole.", non faccio il simpatico a comando., che ha sempre lavorato, che ha faticato tanto e che è grato alla vita per quello che gli ha dato.. Nessuna persona, mai, può essere giudicata per il colore della pelle." Si difende così Gennaro Gattuso in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Conosco tanti con la pelle bianca che non si comportano bene.. Ho allenato decine di giocatori che avevano la pelle diversa dalla mia, nel mio ristorante ne lavorano tre, ho avuto compagni di squadra ai quali ho voluto bene. Per me" - ha aggiunto Gattuso - "Sono molto diverso da come vengo descritto da dodici mesi a questa parte. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si, una vita. I tribunali sono cose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica. Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello. Io non sono un tipo da social. Se mi chiamano Ringhio, ci sarà un motivo.", tutti sono andati a cercare quella fortuna che la Calabria non gli aveva concesso. Come diavolo potrei essere razzista? Desidero solo fare il lavoro che mi piace, con tranquillità. Ed", ha concluso Gattuso. Il problema è sempre lo stesso: fermo restando che le frasi di Gattuso debbano essere condannate ad ogni livello, possiamo ritenere accettabile che una persona subisca un processo mediatico del genere a distanza di anni? Che senso ha minare il percorso professionale di una persona andando a ripescare una protesta totalmente anacronistica e strumentalizzarla ai massimi livelli?