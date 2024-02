Il gol più bello: "Fiorinda ha detto sì". La proposta di matrimonio tra due calciatrici dall'Ancona Respect

Poteva sembrare la. È una domenica pomeriggio allo stadio e dopo una partita di calcio femminile, all'improvviso, una delle giocatrici si inginocchia e chiede alla sua compagna. Invece è successo per davvero, ad, allo Stadio Dorico dove, 24 anni, ha stupito tutti con una proposta di matrimonio unica nel suo genere. La più emozionata e commossa era sicuramente, 26 anni, che senza pensarci un attimo ha rispostotra le lacrime di gioia. È successo domenica scorsa, poche ore prima della(che si celebra il 17 maggio). Al termine di un'(dove giocano entrambe le ragazze) e il San Marino, prima di fare la proposta, Sharon ha letto una, dove ha ripercorso i primi quattro anni insieme, anche se l'emozione ha preso il sopravvento e non è riuscita a concludere la lettura. Ci hanno pensato le altre giocatrici, che sapevano tutto e hanno aiutato la giovane nell'organizzare la sorpresa. "È stato un, in tutti i sensi - racconta Annarelli -. Le altre ragazze sono state mie complici, hanno fatto fare loro leche hanno poi indossato, mentre sulla mia era scritto "Mi vuoi sposare?". È stato davvero un". Tra loro anche la, che ha immortalato in suggestivi scatti il prezioso momento per poi condividerlo su Facebook, seguito dall'hashtag. "Non amiamo né più né meno di voi - ha ricordato Arianna, anche lei lesbica e fidanzata da diverso tempo - ma. L’amore è amore, ricordatelo sempre". Al termine della partita Fiorinda è stata fatta allontanare con un escamotage, così da permettere a Sharon e alle ragazze complici di indossare le magliette e preparare la musica di sottofondo. "È stata davveroper lei - prosegue la ragazza, che gioca nell'Ancona Respect come attaccante - anche perché l'ho anticipata. Doveva essere lei a fare la proposta, ma non non ce la facevo più ad aspettare e ho pensato che ilfosse la location perfetta". Sharon e Fiorinda sono entrambe, si sono conosciute grazie al calcio e si sono trasferite nel capoluogo dorico da circa un anno, per motivi di lavoro. "Siamo state, ci siamo subito sentite a casa - raccontano le ragazze- anche grazie alla squadra di calcio dove abbiamo trovato persone davvero fantastiche". Non a caso sarà il loro, consigliere comunale di Agugliano, ail prossimo anno. Per il viaggio di nozze hanno scelto il Giappone e il lieto evento sarà organizzato probabilmente in estate. Tra i presenti, domenica scorsa, c'era anche il, arrivato apposta da Foggia per assistere alla proposta. "Sono stata accolta dalla famiglia di Fiorinda- ci racconta Sharon- abbiamo un bellissimo rapporto e non posso che ringraziarli per questo, perché non è per niente scontato". Il fatto che la proposta sia stata fatta il giorno prima della ricorrenza internazionale è stata una casualità. "Ma l'Italia sul fronte dei diritti è ancora un- prosegue la giovane - ilinfatti è da approvare al più presto. Serve un, affinché non ci siano più discriminazioni". Grande la gioia anche da parte della loro società, che sulla bacheca Facebook ha scritto: "Come associazione sportiva da anni siamo impegnati nella. Non abbiamo bisogno delle ricorrenze per ricordarci quanto sia importante porre l’attenzione su un problema che ancora oggi necessita di un profondo. La lotta all’omofobia, alla bifobia e alla transfobia è, per noi, pratica quotidiana che costruisce comunità promuovendo e difendendo tutte le differenze, nessuna esclusa. Domenica 16 Maggio si ècon una proposta di matrimonio. È stata per tutti e tutte noi una grandissima emozione, ricca di complicità e di sorellanza, che non vogliamo venga raccontata come una nota di colore che in questo periodo fa notizia, ma come un gesto di amore libero e coraggioso in grado d’e dell’esclusione". Intanto tra i progetti delle future spose ci sono: "È la nostra passione più grande. Speriamo di stare sempre insieme per realizzare tutti nostri sogni".