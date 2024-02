Jacobs corre più forte dei pregiudizi: "Sono italiano fino all'ultima cellula". Il trionfo di lui, abbandonato dal padre e quello di Tamberi col padre-allenatore

L’atletica leggera è l’imitazione fatta sport di gesti primordiali dell’uomo: correre, saltare ostacoli naturali, scagliare corpi contundenti o armi per cacciare o uccidere il nemico. Se ciò è vero, la corsa velocissima per sfuggire a un agguato, umano o animale e il salto in alto sono la quintessenza dell’atletica. Assieme alla Maratona, scaturita non da necessità di sopravvivenza, ma di comunicazione della vittoria in una battaglia, affidata al soldato più resistente e veloce. Oggi, basta un clic. La Maratona non è frutto preistorico, ma della storia, alla storia deve natura e nome. Vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi nella corsa più veloce che esista e nel salto in alto ha nobiltà superiore rispetto a vincere in qualsiasi altra disciplina, sempre che sia possibile dettare una gerarchia di dignità fra sport, che esista sport più sport degli altri.

Che l’Italia ci sia riuscita nel giro di undici minuti, con l’oro dinel salto in alto e quello dinei cento metri aggiunge la teatralità di unaa contenuti di per sé elevatissimi, accentuati dalle caratteristichedei due protagonisti azzurri, che hanno aggiunto una terza impresa alle rispettive, straordinarie performances di atleti. La terza impresa è essersi abbracciati nove secondi dopo la vittoria di Jacobs sulla pista di Tokio, coi volti coperti in un’unica bandiera, come fasciati nel capo sono i protagonisti di un immortale dipinto di Magritte.Tamberi è un, nel momento in cui i marchigiani nello sport -vedi Mancini - sono re Mida che tutto convertono in oro in senso non metaforico. E trasformano(l’infortunio di Gimbo a Rio, l’eliminazione degli azzurri dai mondiali 2018) imponendo filosofie del riscatto, agendo su valori umani individuali e collettivi. E in epoca di distanziamenti obbligatori, affrancando- l’uno con, l’altro con- dal ruolo di pericolosoelevandolo adi gioia e fratellanza. Unica differenza con Mancini, la rinuncia ai “rigori” per scegliere un vincitore rompendo l’ostinata parità sul campo. L’atletica, sport primordiale, ammette che vincano in due, un qatariota e un italiano (). Il calcio non lo consentirà mai.Tamberi e Jacobs sono gemelli diversi. In pista, dopo la vittoria il primo si agita incredulo,stando a certa iconografia, sdraiandosi, urlando Franco! al telecronista Rai. Il secondo accoglie il successo con il cuore gonfio di sentimenti che non intaccano il contegno, misurato, quasi professionale. Le parole escono con razionalità e rigore. La, malgrado questo esploda di emozioni.Alle spalle, Tamberi e Jacobs raccontano. Anzitutto per il. Quello di Tamberi saltatore di valore, è in tribuna a Tokio, tappa di una vita trascorsacrescendolo come uomo e come atleta tanto da esserne l’allenatore. Il padre di Jacobsquando Marcell aveva un mese, lui, arruolato in Corea e marito di una, conosciuta durante il servizio con le truppe Usa a Vicenza. La Corea fu un ottimo pretesto peranchemoglie e figlio che erano da sempre. Il padre di Marcell non si fece mai vivo. Come quello della cantante, del calciatoree della donna politica. Farlo a celebrità acquisita dei figli ripudiati è doppiamente imbarazzante.Marcell Jacobs, quel padre lo hae attivarci unbenché limitato a messaggi a distanza, è servito ad abbattere uno spettro, a liberare la macchina di muscoli e te4sta dae nell’inconscio. La “sport training coach”, che lo segue da fine 2020 è stata decisiva nel levigare dalla scultura di Jacobs leche nessun altro osava rimuovere, legate al rapporto irrisolto col padre. In pochi mesi, Jacobs ha vinto l’, conquistato il record taliano europeo e vinto le. Forse non è questione solo di muscoli,Col padre “latitante” fra la Corea e il nativo Texax, Jacobs cresce attorno a una madre esemplare,ni. Tv e giornali ne hanno riportato le dichiarazioni emozionali e tecniche delle ultime ore, quelle in cui fra semifinali e finali Marcell Jacobs è passato da ipotesi e promessa a erede di Bolt. Su Rai Radio Uno, attorno alle 19 di domenica quella mamma ricordava lederivanti dall’essersied averne. Sono trascorsi nemmeno, Marcell è passato dal pannolino al colosso di muscoli che vince le Olimpiadi. Vien da chiedersi se nel frattempo anche lase non altrettanto, almeno un po’ da quel punto di vista. Pensiamo che il percorso da fare non sia lungo come la Maratona ma nemmeno breve come i cento metri che Jacobs copre nel tempo di due respiri, di noi che lo guardiamo in tv.Quando Jacobs afferma di essere italiano e di sentirsi tale "fino all’ultima cellula" non fa retorica. Dice il vero. È stato allevato dalla madre, hain Italia,un italiano perfetto, tratta gli aspetti tecnici del suo sport con lessico degno di un economista. Eppure, quando ha lasciato i microfoni della Rai per accostarsi a quelli delle stazioni anglofone ha ha confidato di sperare di spiegarsi bene. Eppure, quando si, che l’italiano non ha mai imparato, ammette di ricorrere al. Quello che una volta creò pasticci a un ministero. Marcell ha avuto unama mai una, perché non ha avuto il padre. Parla solo italiano. Perché è italiano, alla faccia del. E della, se questa ancora conta qualcosa, nel determinare pregiudizi.L’augurio è che Jacobs oltre a rompere il muro dei record prima italiano, poi europeo, serva a rompere i muri del pregiudizio e della discriminazione.ò, presidente del Coni, ha chiesto che “a” gli atleti divengano italiani a tutti gli effetti. Che sia riconosciuto lo “ius sportivo” per chi in questa terra sia cresciuto nello sport e meriti subito la maglia azzurra. Perché con Jacobs e Tamberi e i loro valori l’atletica diventa. E rende piùla vita.