La Formula1 contro la legge anti Lgbtq di Orban. Lewis Hamilton: "È inaccettabile e codardo"

Alcuni atleti hanno lanecessaria per far sentire la propria voce sumolto delicati:, sette volte campione del mondo di Formula1, è sicuramente tra questi. Il nativo di Stevenage, piccolo comune 46 kma nord di Londra, è da sempre in prima fila nellae allain generale. Hamilton è infatti un attivista che dà voce aidelle comunità meno considerate, a partire dal. L'anno scorso, a sostegno della mobilitazione nata negli Usa dopo l'uccisione di, la, scuderia automobilistica per cui corre l’inglese, scelsedelle macchine al posto del tradizionale, e altrettanto per le tute di piloti e meccanici. L'intero circuito della Formula1 ha lanciato nel giugno scorso l'iniziativa, rinnovata quest'anno: su tute e vetture gli, e. Dal 2020, prima di ogni Gran Premio, dopo gli inni nazionali, i piloti indossano magliettee si raccolgono. Quindi, quale occasione migliore del(che si correrà domenica sulla pista dell’Hungaroring e vedrà il pilota Mercedes alla ricerca dellain carriera) per tirare qualche, con buona pace di Max Verstappen, ale, in particolare, aper la sua legge "a protezione dei diritti dei bambini"?I vertici Lgbt sostengono che questo provvedimentoe mira a rafforzare il sostegno delladel primo ministrodel prossimo anno. Da quando la legge è stata approvata il 15 giugno, diversi attacchi omofobi sono stati riportati dai media locali, mentre i leaderavvertono lanella loro comunità. "Voglio condividere il mioper le persone colpite dalla legge anti-LGBTQ del governo" ha detto il fuoriclasse britannico, che non ha risparmiato colpi al decreto contro "" per poi spostare il mirino su: "Tutti meritano di avere la, non importa chi si ama o come ci si identifica". Inoltre, il 'Re nero' dell’automobilismo, haa tutti i cittadini ungheresi in vista del referendum indetto dal premier magiaro con l’obiettivo di capire ila questa misura per cui, la Commissione europea ha avviato un'azione legale: "Esorto il popolo ungherese a votare nel prossimo referendum per, hanno bisogno del nostro supporto più che mai - ha detto Hamilton - Per favore, mostra amore per chi ti circonda perché l'amore vincerà sempre trasmettendo positività". Lewis però, non è l’unico campione del mondo di Formula1 ad aver attaccato il governo ungherese. Infatti anche il 4 volte iridato, ex ferrarista ora in Aston Martin, si è unito al grido del collega-rivale: "Trovoche un paese dell'Unione europea voti leggi come questa" ha detto il pilota tedesco. "Ognuno è libero di fare ciò che vuole e questo è il punto. La mia idea si posiziona sulla falsariga del "vivi e lascia vivere”. Non spetta a noi fare le leggi, ma solo esprimere il sostegno a coloro che ne sono colpiti". Sebastian si è presentato in conferenza stampa con indosso scarpe da ginnastica adornate con una bandiera arcobaleno per ribadire il messaggio:, il mondo dell’automobilismo si batte concretamente, contro tutto e tutti.