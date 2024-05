"Giocate a calcio tra ragazze”. E invece vincono il campionato maschile

18 vittorie e quattro pareggi su 22 partite giocate, 61 gol segnati e solo 11 subiti: uno score da record che ha guadagnato il titolo di 'invincibili'. Le Queens Park Ladies, squadra femminile under 12 di Bournemouth , in Inghilterra, hanno letteralmente dominato il campionato, stracciando i propri avversari. Fin qui nulla di strano. Se non ché le Queens Park Ladies hanno vinto un campionato...maschile.

Proprio così: nella loro prima stagione della terza divisione della Bournemouth Youth Football League , la squadra composta da tutte ragazze ha primeggiato battendo avversari maschi.

Un obiettivo ai pregiudizi

Le cronache della stagione ci raccontano che all'inizio Queens hanno dovuto fronteggiare la diffidenza degli avversari, calciatori e dirigenti, che le hanno sottovalutate invitandole ad iscriversi ad una competizione per sole donne. Via via però la diffidenza si è trasformata prima in stupore e poi in timore, avendo le ragazze dimostrato sul campo la loro superiorità tecnico tattica. E anche fisica.

“Missione compiuta” si legge nel post del profilo ufficiale della società al termine del campionato, celebrando una stagione da 'invincibili. E ancora “Le ragazze dovrebbero essere così orgogliose di sé stesse! La maggior parte dei genitori di calcio non ha mai finito una stagione senza perdere almeno una partita. Dalle partite difficili in trasferta contro Ringwood e Verwood fino a giocare un grande calcio a Talbot Heath .

Chiunque sia il tempo o le condizioni del campo, chiunque sia l'opposizione oi giocatori disponibili, e ogni volta che la partita. Autunno, inverno o primavera - imbattuto. Farlo in questa fase della loro vita è fantastico. Ora hanno quei ricordi in banca, e nessuno può toglierglielo” .

L'allenatore della squadra, Toby Green , lodando il duro lavoro e l'impegno delle ragazze, ha sottolineato che il loro successo è stato “il risultato di un lavoro incessante in allenamento e in partita che ha permesso loro di essere promosse nella seconda divisione da imbattute” .

“E' eccezionale il fatto che abbiamo subito solo 11 goal in tutta la stagione” ha aggiunto, esprimendo la speranza che “il successo delle ragazze possa ispirare altri giovani a intraprendere la strada del calcio”.

Passione, determinazione, fiducia nei propri mezzi, volontà di andare oltre i propri limiti, o quelli che gli altri ti attribuiscono come tali: la lezione delle Regine rimarrà certamente nella storia. Non solo del calcio.

"Ho pensato che fosse incredibile che siamo andati così lontano per colpire alcuni ragazzi che probabilmente sono più fisici di noi. In realtà li abbiamo distrutti ”ha detto Millie Ray, 11 anni, centrocampista.