Luis Diaz segna e mostra la maglia per il papà rapito: "Libertà"

Il giorno del rapimento, il 28 ottobre scorso, i filmati delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato come una moto seguisse da vicino i genitori di Diaz mentre guidavano la loro auto. La coppia è stata poi avvicinata da degli uomini armati mentre si erano fermati in una stazione di servizio a Barrancas, nella provincia settentrionale di La Guajira.

I rapitori una volta sequestrata la coppia hanno poi abbandonato la madre del calciatore in un'auto portando però con sé il padre. La polizia originariamente ha incolpato una banda criminale, ma una delegazione governativa, che è attualmente impegnata in colloqui di pace con il gruppo ribelle, ha detto in ritardo che il rapimento era stato effettuato da "un'unità appartenente all'ELN".

Unper la. Potrebbe essere riassunta così la giornata del calciatore, che domenica 5 novembre, ha realizzato al 95' il gol del pareggio del Liverpool sul campo del Luton mostrando unacon la scritta '' e lanciando un appello per, rapito nella città di Barrancas insieme alla madre (immediatamente rilasciata) lo scorso 28 ottobre.La madre del calciatore del Liverpool è stata rilasciata ma il padre, Luis Manuel, è ancora sequestrato dai guerriglieri. Sui social un membro dell'organizzazione, Juan Carlos Cuellar, delegato al dialogo di pace con il governo, aveva assicurato che "" e il comandante militare dell'ELN, Eliecer Herlinto Chamorro (noto con il nome di battaglia "Antonio Garcia") aveva ammesso che "il sequestro del padre di Luis Diaz". Nella partita contro il Luton, l'attaccante, come se fosse scritto nel destino, ha segnato la rete del pareggio e ha mostrato la maglietta con la scritta 'Libertà':per chiedere il rilascio del padre dopo una settimana dal famoso rapimento.Dopo la partita, il colombiano ha pubblicato sui social media un comunicato: "oggi ti parla Luis Diaz, il figlio di Luis Manuel Diaz. Mio padre, è un lavoratore instancabile, pilastro della nostra famiglia che è stato rapito. Chiedo all'ELN il rilascio immediato di mio padre e chiedo alle organizzazioni internazionali di intercedere per la sua libertà.; mia madre, i miei fratelli ed io siamo disperati, angosciati e senza parole per descrivere quello che sentiamo, questa sofferenza finirà solo quando lo riavremo a casa. Vi prego di rilasciarlo immediatamente, rispettando la sua integrità e ponendo fine al più presto possibile a questa dolorosa attesa". E conclude: "In nome dell'amore e della compassione, vi chiediamo di riconsiderare le vostre azioni e di permetterci di recuperarlo.e la comunità internazionale per il sostegno ricevuto, grazie per tante manifestazioni di affetto e di solidarietà in questo momento difficile che tante famiglie del mio Paese si trovano a vivere".Anche l'allenatore del Liverpoolha voluto mostrare la propria vicinanza al suo giocatore: "È ancora molto emotivo, ma Luis ha deciso tre giorni fa che voleva allenarsi di nuovo. L'ho detto prima che il campo di allenamento e il campo da calcio sono il luogo sicuro per i ragazzi". "Lì può comportarsi normalmente equello che sta succedendo, ma capisco che tutti i segnali che riceve siano molto positivi. Le trattative sono in corso ma il bilancio è comunque positivo ed ecco perché ha voluto far parte della squadra", le sue parole.