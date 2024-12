Da Firenze alla Tanzania, il portiere della Rari paralimpica in missione umanitaria

Dalla vasca fiorentina a quella della Tanzania, che non era mai stata frequentata da un campione come lui. Protagonista di questa vicenda Federico Mazzinghi, “Il Gatto” per i suoi compagni della Rari Nantes Florentia, che l’hanno soprannominato così per i suoi scatti felini tra i pali della squadra paralimpica di pallanuoto. Che, smessa la calottina e tolto il costume, nella vita di tutti i giorni è un dottore e recentemente è partito con la missione umanitaria di Medici con l’Africa CUAMM, ong di Padova.

Uno slancio più lungo del solito, quello del portiere gigliato, che si è trasferito in Tanzania – dove resterà circa sei mesi – per lavorare a un progetto internazionale di stampo sociale. Ma non è solo al lavoro che pensa Mazzinghi e appena arrivato in Africa, “il gatto” non ha perso tempo e subito dopo il suo tour di benvenuto a bordo di un Bajaji (una specie di ape) si è messo alla ricerca di una piscina dove allenarsi. Sei mesi, per un atleta del suo calibro, sono tantissimi e lui non vuole rimanere fermo, ma anzi continuare la preparazione e farsi trovare pronto per il suo quinto campionato italiano di pallanuoto paralimpica. Presenza importantissima nel team da sogno, il più titolato in Italia, finora Mazzinghi si è regalato con i suoi compagni di spogliatoio tante grandi emozioni, uno scudetto, 4 coppe Italia e una Super coppa italiana.

Federico Mazzinghi con Simone Ciulli

In una lettera per la squadra, l’allenatrice, i dirigenti e la società si legge tutta la sua passione e l’amore per questo sport la vita: