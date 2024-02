Max Parrot vince l'oro olimpico dopo aver sconfitto il cancro: "Incredibile. Orgoglioso di me"

La gara

La battaglia contro il cancro

Nuova prospettiva

"Sono orgoglioso di me"

Lo snowboarder canadeseha vinto unadi Pechino nello, poco più di tre anni dopo che gli era stato diagnosticato il. "È assolutamente incredibile", ha detto il 27enne in conferenza stampa dopo la vittoria. Un trionfo che ha quindi il sapore del riscatto e dellasulla malattia, che lo aveva costretto a interrompere la sua passione per le cure. Dopo aver vinto l'quattro anni fa, lunedì 7 febbraio Parrot è riuscito a superarsi al Genting Snow Park nella capitale cinese, così da aggiudicarsi la sua prima medaglia d'oro olimpica.Max Parrot, ha chiuso la seconda run della finale dello Slopestyle con uno stratosferico. Secondo il 17enne, entrato nell'evento da, che ha dato spettacolo conquistando un argento incredibile grazie a una seconda run da 88.70. Bronzo per l'altro canadese,, col punteggio di 88.53. Non sono mancate le polemiche sui risultati: nella seconda e decisiva run è sembrato che Parrot afferrasse il suo ginocchio, anziché la tavola, durante un salto. Tale errore lo avrebbe certamente: i punti che gli potevano essere tolti dai giudici sarebbero stati sufficienti a ribaltare le prime due posizioni del podio. I giudici che, secondo il commentatore della Bbc, sarebbero "apparsi sconvolti" nell'apprendere successivamente l'errore commesso, ormai tardi per ribaltare il risultato.Il 27enne neo campiono olimpico dello Slopestyle è però un vero guerriero, che ha già vinto la. Lui stesso è stato infatti "testimone" nel suo documentario, intitolato "Max - La vita come una medaglia d'oro". Nel dicembre 2018 gli era stato infatti diagnosticato un, un tumore del sistema linfatico. Lo snowboarder aveva iniziato le cure da subito, sottoponendosi aprima di annunciare, nel luglio 2019, che aveva. Dopo il trionfo a Pechino, Parrot, commosso, ha ricordato davanti alle telecamere internazionali il suo viaggio "da incubo" degli ultimi quattro anni: "Sono stati tempi davvero difficili e, a volte, mi sentivo come se fossiperché non ero in grado di fare ciò che amo di più, cioè lo snowboard". Quel periodo, "è stato la prima volta nella mia vita in cui ho dovuto mettere la mia tavola nell'armadio. Lo snowboard è tutto ciò che conosco e so fare, quindiper me".Il sette volte campione degli X Games, però, non ha solo ricordi negativi legati alla malattia. La sua battaglia contro il cancro, infatti, gli ha fatto riscoprire l'amore ancestrale per lo sport, così come una nuova prospettiva sulla vita stessa. "Come persona, prima davo la vita per scontata, ora non lo faccio più", ha detto. "Ogni volta che metto i piedi sul mio snowboard, lo apprezzo molto di più di prima. Apprezzo il fatto di poter vivere la mia passione ogni giorno". E poi ha voluto lanciare un messaggio di speranza, per tutti coloro che soffrono ma anche a chi pensa di arrendersi o non riesce a vedere un futuro: "Sorridi di più, tutto è più positivo. Ti metti meno pressione, meno stress".Quello che è riuscito a compiere Max Parrot sulle piste innevate di Pechino, ai Giochi olimpici invernali, è un vero e proprio miracolo. Il suo spirito combattivo e positivo ha contribuito a quella che Parrot ha descritto come "" della sua carriera. Il canadese, durante la seconda run, ha realizzato infatti due salti tripli consecutivi per superare Su. "Ho continuato a dire a tutti che volevo conquistare un oro. Ed esserci finalmente riuscito alla terza Olimpiade è davvero fantastico", ha detto lo snowboarder. "È tutto, soprattutto la gara che ho fatto oggi" ha aggiunto, concludendo poi "Sono estremamenteed aver vinto l'oro in questa competizione significa così tanto per me".