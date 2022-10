Proseguono le proteste contro il Qatar, paese ospitante dei prossimi Mondiali che inizieranno a novembre. Proprio per questo in alcune città della Francia, in segno di protesta contro le violazioni dei diritti umani e delle regole ambientali, non verranno installati alcuni maxischermi. Le città in questione sono Lille, Reims e Strasburgo dove non sarà dunque possibile seguire la nazionale in piazza. La decisione è stata presa dalla prima città nel consiglio comunale, seguita dalle altre due.

Dal trattamento dei lavoratori immigrati ai morti nei cantieri: i motivi principali del boicottaggio

Pierre Radaban, assessore allo Sport della capitale, ha le idee molte chiare sulla vicenda: “Da parte nostra di creare zone di trasmissione delle partite non se ne parla. E per diversi motivi: il primo sono le condizioni in cui è stata organizzata questa Coppa del mondo, sia sotto l’aspetto ambientale sia sociale; il secondo, è la tempistica, il fatto che si svolga nel mese di dicembre”. Per Rabadan, “questo modello di grandi eventi va contro quello che Parigi auspica di organizzare”.

Marsiglia, Bordeaux, Nancy e Reims si sono unite alla lista delle città francesi che rifiuteranno, per ragioni umanitarie ed ecologiche di promuovere gli incontri dei Mondiali di calcio in Qatar, seguendo l’esempio di Strasburgo e Lille. Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, ha definito la competizione una “catastrofe umana e ambientale”, mentre la sindaca di Lilla, Martine Aubry, ha denunciato “un non senso rispetto ai diritti umani, all’ambiente e allo sport”.

Tra i tanti motivi del boicottaggio, ce ne sono due prioritari: il trattamento dei lavoratori immigrati e il numero di morti nei cantieri per la costruzione degli otto stadi del Mondiale. Se il bilancio ufficiale parla di soli tre morti, l’Organizzazione Mondiale del Lavoro ha registrato in un rapporto il decesso di 50 lavoratori in altrettanti incidenti sul lavoro nel 2020. Altri 500 sono rimasti feriti in modo grave.

“Partecipare al Mondiale non significa sostenere gli abusi”

La federazione calcistica francese, che è stata maggiormente criticata per non aver fatto nulla contro l’assegnazione e per non essersi mai schierata pubblicamente, ha detto di recente che partecipare al Mondiale non significa “sostenere gli abusi”. Ha dichiarato di aver fatto diversi controlli sul rispetto di condizioni di lavoro accettabili nel luogo in cui si allenerà la nazionale francese in Qatar, ma non ha specificato in che modo, e ha detto che in ogni caso i Mondiali hanno portato un progresso “innegabile e positivo” in Qatar.

Altri commentatori sono rimasti molto delusi dalla scelta ma hanno fatto notare che ormai è troppo tardi per schierarsi contro i metodi del Qatar visto che la squadra più nota e ricca del campionato francese, il Paris Saint-Germain, dal 2011 è di proprietà di Nasser Al-Khelaifi, presidente del fondo sovrano qatariota ed è di fatto finanziata dal Qatar.