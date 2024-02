Nadia Nadim, la calciatrice afghana sfuggita dal terrore dei Talebani. "Dopo 20 anni è straziante"

"È straziante. Dopo vent'anni che tentiamo di uscire da tutta quella mer*a che è successa, ora siamo punto a capo. È sconvolgente". Un tweet colmo di dolore e delusione sull'. A scriverlo, è stata una ragazza che quella situazione la conosce bene, la stella del calcio femminile. Nadia, a 33 anni, è la miglior giocatrice della nazionale di calcio danese, e del, neonato team della lega professionistica americana, ma è nata a, città nel nord ovest dell’Afghanistan che ha poi dovuto lasciare, per, quando aveva appena undici anni, poco dopo che suo padre, un generale dell’esercito locale,. Così Nadia, assieme alla madre e a quattro sorelle,. Passarono per il, da dove, una volta procurati, si misero in viaggio verso. Il piano, programmato nei minimi dettagli, era quello di dirigersi in una città multietnica e ricca di occasioni come. Il passaggio per raggiungere la capitale inglese dallo Stivale era un, dentro cui Nadia e la famiglia sono stati per diversi giorni di viaggio, senza avere la possibilità di vedere quello che c’era fuori. Una volta scese dal mezzo, le ragazze afghane pensavano di trovarsi davanti a una città fervente, ricca di profumi e persone da ogni angolo del mondo. Lo scenario che si presentò ai loro occhi però, fu totalmente diverso dalle aspettative:. L’autista non aveva lasciato le sue passeggere, bensì nelle. Da lì, Nadia, con la madre e le sorelle, riuscì ad arrivare in un campo profughi dove iniziarono una. In Danimarca, le ragazze hanno trovato una comunità in cui sono riuscite ae dove, insieme alle prime amicizie, sono nate anche: affianco al campo profughi c’era quello calcio, cosìe da quel momento non lo ha. A 18 anni compiuti è arrivata la cittadinanza danese, requisito necessario per poter giocare nella selezione biancorossa. In poco tempo è diventata insostituibile per la, condite da un secondo posto agli Europei femminili del 2017.Un anno più tardi è arrivata la prestigiosa chiamata del, un’avventura che Nadia non si è fatta scappare. Dopo un solo anno a Manchester, in cui ha raccolto 15 presenze e appena 2 gol, è però andata a cercare fortuna all’ombra della Torre Eiffel, nel. La sua stagione a Parigi è stata molto positiva:. Ma nonostante nella capitale francese ci fosse tutto quello di cui aveva bisogno, Nadia ha il viaggio nel sangue e, una volta vinta la Liguue1,, diventando una nuova giocatrice del Racing Louisville. Questaperò, ha fruttato anche dei vantaggi alla campionessa danese: Nadia infatti(danese, inglese, spagnolo, francese, tedesco, persiano, dari, urdu, hindi, arabo e latino) ed è diventata, oltre che un: "Una ragazza pakistana mi ha confessato che la mia storia l’ha aiutata a continuare con il calcio, contro gli stereotipi. Voleva scappare, ma non ha mollato. Per me è molto importante sapere di essere un modello per tante ragazze in difficoltà". La casa di Nadia rimane però la. Quando infatti è libera da impegni calcistici, torna per studiare medicina all'università di: ormai pochi esami la dividono dalla laurea. Nadim infatti, una volta appese le scarpette al chiodo, vuole diventare specialista in: dopo aver visto certi orrori, voler contribuire a farli dimenticare o a dare un'esistenza nuova a chi ha avuto meno fortuna di lei. Un gesto di bene verso l’umanità che Nadia potrà compiere solo perché è riuscita adove il ritorno al potere dei talebani ha chiuso a doppia mandata le porte dell’università alle donne. Anche per loro Nadim rappresenta un simbolo di speranza, un lumino nelle tenebre del sharia, per tutti coloro che come come unica colpa hanno quella di essere nati nel posto sbagliato.