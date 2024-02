Nuovo record del Barcellona donne: 91.648 spettatori al Camp Nou per la Champions femminile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

Dicevano che non sarebbe più riaccaduto. E invece, dopo sole tre settimane dallo storico record di spettatori a una partita di calcio femminile , il, o più correttamente il, ci è riuscito di nuovo: ad assistere al Camp Nou, lo stadio più grande d'Europa, alla semifinale di andata dic'erano, rispetto ai 91.553 registrati meno di un mese fa nel "Clasico" contro il Real Madrid.La partita è stata a senso unico. Ilha battuto peril, confermandosi la squadra favorita per la vittoria finale di Champions League femminile. A segno per le blaugrana Bonmati al 3', Hansen al 10', Hermoso al 33' e la capitana Alexia Putellas al 38' e all'85' su rigore mentre la rete del Wolfsburg è stata messa a segno dall'olandese Roord al 70'. Incontenibile l'entusiasmo delle blaugrana che al termine della partita, si sono messe a esultare, a ballare e a sventolare bandiere in campo davanti a quei 91.648 spettatori del Camp Nou. È stata l'ennesima dimostrazione chee che lo spettacolo di questo sport non è un'esclusiva delle squadre maschili.Dopo aver esaurito in poco più di 24 ore l'assegnazione iniziale diper la semifinale di Champions League, molti dubitavano che il Barcellona potesse eguagliare il precedente record di 91.553 spettatori registrato il 30 marzo nel "Clasico" contro il Real Madrid (la partita è terminata 5-2 per le blaugrana). Tuttavia, il fervore intorno alla squadra femminile che era scaturito tre settimane fa nel tutto esaurito del Camp Nou ha contribuito a aumentare il numero di presenze nello stadio più grande d'Europa. E alle 18:45, ora d'inizio della semifinale di andata di Champions League femminile, lo stadio era praticamente al completo. Il Camp Nou ha infatti. Ieri c'erano 91.648 tifosi.Nel derby Barcellona-Real Madrid di tre settimane fa, dove era stato stabilito il precedente record di 91.553 spettatori, le atlete blaugrana avevano già scritto una pagina della storia del calcio., capitana del Barcellona e vincitrice del Pallone d'Oro nel 2021, aveva sottolineato che il numero di persone presenti allo stadio l'aveva lasciata "senza parole". "È stato assolutamente magico - raccontò così la capitana -. Quando la partita è finita, i fan semplicemente non volevano tornare a casa, c'era un tale legame tra noi e loro mentre festeggiavamo. Ho visto molte ragazze e bambini con quella scintilla negli occhi. È fantastico", dichiarò così Putellas. Per quella occasione, il Camp Nou aveva preparato una fantastica coreografia sugli spalti. "", recitava la scritta. E parole più vere non potevano essere scelte. I 91.553 spettatori dello scorso 30 marzo, e i 91.648 tifosi della scorsa notte dimostrano che sono le donne ora a scrivere la storia del calcio. "Il calcio femminile è inarrestabile - dichiarò con entusiasmo nonostante la sconfitta l'allenatore del Real Madrid Alberto Toril -.". Il tecnico aveva previsto bene.