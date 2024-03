Il video in lacrime di Osvaldo: "Soffro di depressione e sono dipendente da alcol e droghe"

Una confessione sofferta e a cuore aperto quella che l'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo ha fatto sui social raccontando il proprio dramma personale. L'italo-argentino, recentemente, era finito al centro delle cronache in Argentina, a causa della separazione dalla compagna, la conduttrice televisiva Daniela Ballester, alla base della quale però c'è una sofferenza molto profonda che l'uomo ha voluto raccontare in un lunghissimo sfogo su Instagram al suo mezzo milione di follower.

"Soffro di una depressione molto grave"

"Non so se è una richiesta di aiuto o devo semplicemente parlarne. Da qualche tempo soffro di una depressione molto grave, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e volevo condividerlo con voi. Sono in cura da uno psichiatra, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla che sia in qualche modo produttivo. Vi dico tutto questo perché credo che l'unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando", le sue parole.

Poi prosegue tra le lacrime: "Racconto tutto questo non per fare la vittima, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Aprirmi mi costa molto, così come uscire dalla realtà costruita nella mia testa. Ora per me è molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi e non riesco più nemmeno a uscire di casa. Voglio tornare a essere quello di prima".

Le scuse alla ex

Infine arrivano le scuse alla ex: "Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che mi aiutino, ora che tutti sanno ciò che sto passando. Chiedo aiuto perché non posso uscirne da solo. Non capisco come sia arrivato qui, ma può succedere a chiunque".

I messaggi di solidarietà

Sotto al post di Osvaldo sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà anche da parte di ex compagni di squadra come quello del connazionale Paredes (oggi alla Roma): "Forza Dani, andrà tutto bene". L'ex attaccante ha poi deciso di chiudere i commenti.

Chi è Pablo Daniel Osvaldo

La sua carriera è stata molto varia. Da calciatore ha fatto le giovanili in Argentina per poi arrivare in Italia prestissimo, a neanche 20 anni, per giocare nell’Atalanta. Successivamente ha vestito le maglie di Roma, Juventus e Inter, oltre a quella della nazionale italiana. Negli ultimi anni di carriera calcistica si è dedicato ad altre sue passioni, prima la musica (come cantante sotto lo pseudonimo di Dani) e poi il ballo, come partecipante a Ballando con le stelle nel 2019. In quell'occasione, l'uomo fece parlare di sé per il gossip con la ballerina Veera Kinnunen, con cui ebbe una relazione poi terminata qualche mese dopo. Nel 2021 ha poi sposato Giannina, una delle figlie di Diego Armando Maradona.

ANCHE OSVALDO LOTTA CON LA DEPRESSIONE, 'SONO DISPERATO'

L'altra pagina oscura dell'ex calciatore riguarda il rapporto con i suoi quattro figli (Gianluca, Victoria, Maria Helena e Morrison). Più di una volta infatti Osvaldo è stato accusato (anche in tribunale) di essere un padre assente nei loro confronti.

La speranza è che dopo questa presa di coscienza la sua vita possa nuovamente tornare a sorridere come lui stesso faceva come quando, all'ultima giornata di campionato 2007/2008, segnò con un magica rovesciata l'1-0 della Fiorentina ai danni del Milan, assicurando alla squadra viola il quarto posto valido per un posto in Champions.