Più tutele economiche per gli studenti-atleti dei college Usa: sì agli accordi di sponsorizzazione

Svolta nel mondo: gli atleti dei college potranno stringereo, più in generale, potranno utilizzare laa fini diUna questione che, dal punto di vista europeo, può sembrare marginale ma che in realtà è un grande passo in termini dinei confronti dei. I campionati collegiali, in America, non hanno nulla a che vedere con i tornei primavera o le serie minori dove i giovani possono crescere senza troppe pressioni: I, all’avanguardia, sono stracolmi eseguono le partite in. Ciò comporta che ci sia un grandissimo giro d’affari dietro a leghe come(basket collegiale), dal quale fino ad oggi i giocatori sono stati. Infatti la legge, non permetteva a vere e proprie star in erba, con centinai di migliaia di followers social, di. Alcuni amministratori scolastici hanno, sostenendo che permettere agli atleti diconfavorirebbe gli atenei più in vista nella fase di, in quanto potrebbero garantiree quindi maggiori possibilità di contratti esterni. Come in passato però, le università non potranno corrispondereagli atleti né offrirgli un. Per molti ragazzi, spesso, e spesso con, la possibilità diun incentivo per accettare leofferte dai college invece che tentare subito il grande salto ino qualchefuori dagli States. E questo incide anche, perché per quanto gli atleti abbiano una borsa di studio, sono obbligati a frequentareQuesto, negli ultimi anni, è statonegli Stati Uniti, perché lea cui si sottopongono questi giovani atleti sono, per, a livello deie, di conseguenza, anche la possibilità diè la medesima dei pro, ma con una grande differenza:, anche in caso di lunghi stop, ha unalle spalle.che subisce un grave infortunio potrebbe ancheper sempreche, in alcuni casi, sono fondamentali per il mantenimento personale e della famiglia.