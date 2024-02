Rugby femminile, per la prima volta la Nazionale Italiana darà contratto (e stipendio) alle giocatrici

The @Federugby have announced that 25 members of the Italian squad have been given a centralised contract ahead of the Rugby World Cup in the autumn. Read the full news below👇#TikTokW6N — TikTok Women's Six Nations (@Womens6Nations) April 13, 2022

Per la prima volta ladidarà un(e uno) alle sue giocatrici. È l'ennesima prova che anche il mondo dello sport sta cambiando, che lo spettacolo dello sport non è esclusiva degli uomini, che i diritti delle atlete vanno tutelati. Dopo la bella notizia del record di spettatori a una partita di calcio femminile (91.553 tifosi hanno assistito a Barcellona-Real Madrid) e dopo la prima volta in assoluto di una coach donna in una partita della Major League Baseball , adesso è il Rugby femminile italiano ad accendere i riflettori su quanto anche il mondo dello sport possa (e debba) essere inclusivo e senza più barriere di alcun tipo.La Nazionale Italiana di rugby femminile andrà il prossimo autunno a giocare la nona edizione dellain. Sarà un periodo molto impegnativo per le Azzurre. Il girone infatti è molto complicato, la nostra squadra dovrà infatti affrontare Stati Uniti, Canada e Giappone. Anche per questo motivo la Federazione Italiana Rugby (FIR) ha deciso di stipendiare le atlete italiane con dei. L'investimento previsto dalla Fir è di oltreAl momento, le giocatrici della Nazionale Italiana di rugby non sono considerate. E la decisione della Federazione di concedere loronon determina la loro 'promozione' al professionismo. L'Italia infatti è ancora molto lontana dai Paesi come la Francia, l'Inghilterra e l'Irlanda che hanno reso (in parte, non completamente) professioniste le loro atlete. Solo alcune rugbiste di questi Paesi infatti sono considerate professioniste. Non tutte, ma è sempre un traguardo che le atlete italiane ancora vedono con il binocolo.Comunque, contrattualizzare le Azzurre è già un enorme passo avanti. Ancora oggi infatti le atlete sono costrette a dedicare il loro tempo libero al rugby (nonostante giochino in Nazionale). Le giocatrici o studiano o fanno altri lavori, in quanto la loro attività sportiva non prevede una adeguata retribuzione economica. Fino ad oggi infatti le rugbiste ricevevano al massimo borse di studio o rimborsi-spese. Con i contratti stabiliti dalla Fir - spiega il Post - le Azzurre riceveranno oradi circaSono 25 le Azzurre che riceveranno il contratto di collaborazione sportiva su base annuale: Ilaria Arrighetti, Sara Barattin, Melissa Bettoni, Giordana Duca, Giada Franco, Manuela Furlan, Lucia Gai, Elisa Giordano, Isabella Locatelli, Veronica Madia, Maria Magatti, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni-Minuzzi, Beatrice Rigoni, Michela Sillari, Sofia Stefan, Silvia Turani. Borse di Studio: Alyssa D’Incà, Valeria Fedrighi, Gaia Maris, Sara Seye, Francesca Sgorbini, Sara Tounesi, Vittoria Vecchini, Beatrice Veronese.La capitana della Nazionale Italiana femminile di rugby,ha così commentato la svolta della Fir: "Lasciare la maglia in un luogo migliore di quello in cui la si è trovata è il desiderio e l’obiettivo di qualunque giocatrice o giocatore - ha detto la capitana -. Questo accordo segnaper il futuro della nostra Nazionale Femminile e, per me e le altre veterane del gruppo, rappresenta il miglior lascito possibile alle prossime generazioni di Azzurre, la testimonianza della volontà di ognuna di noi di contribuire in modo tangibile a un rugby in grado di offrire sempre più le stesse opportunità alle atlete e agli atleti. Questo traguardo è stato raggiunto grazie al supporto costante di Fir e Gira".