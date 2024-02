Sofia Raffaeli, la ginnasta azzurra conquista la Coppa del Mondo di ritmica 2023

Il vulcano di Chiaravalle

Sofia Raffaeli, chi è

L'incoronazione di Forbes

Con una prova superlativa nella ’due giorni’ di qualificazione nella kermesse milanese la fotonica Sofia Raffaeli conquista la medaglia d’argento all’All around, dietro alla tedesca Varfolomeev ma davanti all’avversaria di sempre Nikolova.Il vulcano di Chiaravalle, malgrado un perfetto equilibrio sulle cinque prove con la, ha la meglio sulla bulgara per un cavillo che regola i casi di ex aequo. Ciò non toglie che la due giorni italiana ha aumentato l’incertezza sull’esito del prossimo Campionato del Mondo, visto che le dirette concorrenti alla corona sono sostanzialmente tutte molto vicine. “Ci cambiamo di posto da una gara all’altra ma alla fine siamo sempre le stesse - ha dichiarato l'atleta, premiata anche con il premio ‘Respect’ del Panathlon Club di Milano per la sua- Ci conosciamo bene e conosciamo il valore l’una dell’altra, molto dipenderà, nella giornata decisiva, a chi sarà perfetta"."Però, guardando il recente mondiale juniores di Cluj Napoca ci si rende conto che dietro arrivano altri, e così la competizione si farà sempre più accesa e difficile - prosegue la ginnsata - . Qui a Milano, rispetto alle edizioni precedenti di Pesaro, è tutto più grande e sentiamo un’energia particolare, anche prima di entrare in pedana. Gareggiare in casa ti dà sempre quella scossa in più". "Questa è l’ultima manifestazione importante prima dei mondiali, dopodiché ci resterà qualche allenamento a porte aperte e poco altro, conclude. Alle premiazioni sono intervenuti il presidente della Federazione Internazionale, il membro Cio Morinari Watanabe, il vice presidente del Coni Claudia Giordani e il numero uno della ginnastica italiana Gherardo Tecchi. Lunedì 24 luglio rivedremo la campionessa in tutte e quattro le finali di specialità.L’anno scorso ha conquistato tre medaglie d’oro e una di bronzo in due giorni indella ginnastica ritmica – cerchio, palla e nastro (il bronzo conquistato con le clavette), oggi Sofia Raffaeli vince la Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica per la seconda volta consecutiva., Raffaeli fu nel 2022 la vera rivelazione dei Mondiali di ginnastica ritmica di Sòfia, in Bulgaria, dove partecipò con successo a tutte e quattro le gare degli attrezzi singoli, salendo sul podio in tutte le occasioni. Leggi anche: Chi è Sofia Raffaeli, la diciottenne che ha scritto la storia vincendo i Mondiali di ritmica in 3 categorie (nell’indifferenza dei media) Ora, all’appuntamento conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante al Mediolanum Forum di Milano, l’azzurra si era presentata appaiata alla bulgarain classifica generale, dopo aver vinto ad Atene e a Tashkenet ed essere arrivata seconda a Sòfia e Baku (dove era stata battuta dalla rivale diretta).Classe 2004 originaria di Chiaravalle e in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, Sofia Raffaeli è stata inserita tra 100 personaggi sotto i trent’anni più influenti dell’anni, secondo la nota rivista Forbes . La campionessa marchigiana, fresca di nuovi successi mondiali, è tra i tanti volti presenti all’interno della lista di 100 giovani che, con il loro coraggio e intraprendenza, stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, lavorare, divertirci e mangiare. Laè ammirata e amatissima per le sue incredibili, esplosive e coreografiche performances che, unita alla grazia, fa di lei la prima dona della ginnastica ritmica italiana. E’ sulla bocca di tutti, i premi e i riconoscimenti abbondano, i, è contesa neidi prima serata delle tv nazionali, tutti la vogliono. "Non voglio pensare a quelle che saranno le mie aspettative per il 2024 perché in mezzo c’è ancora molto lavoro da fare e tanti altri appuntamenti importanti in Italia e nel mondo", il suo auspicio.