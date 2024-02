Tennis, Fabio Fognini in campo con polsini e fascetta arcobaleno per scusarsi con la comunità lgbtq+

torna sui suoi passi e siper la comunità lgbtq.tennista ligure era finito al centro delle polemiche dopo il match, perso, nel torneo Olimpico contro il russo. Fabio infatti, all’di giornata, aveva inveito contro se stesso gridando “!” per poi scusarsi con tutto il mondo lgbtq. Una volta conclusa la partita infatti, a mente fredda, Fognini aveva parlato dicome ragioni principali per giustificare quanto accaduto: “il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un’espressioneverso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno.e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita. Ora vado in branda perché a Tokyo è notte, vi abbraccio” Anche il deputato dem,, aveva attaccato duramente Fognini dopo le esternazioni omofobe: “Bene che si sia scusato, più che colpa del caldo èche dimostra come ci sia ancora molta strada da fare e. Nello sport sentiamo troppe volte odio, razzismo e omofobia. Ed è con il lavoro nelle scuole e dentro se stessi che si può provare a superarlo”. L’atleta di Arma di Taggia èper la prima volta dopo questo brutto episodio inoccasione del torneoe ha voluto dimostrare con i fatti l'amore dichiarato per la comunità lgbtq: dopo gli insulti omofobi, Fabio si è presentato in campo. Un bel gesto che gli ha anche portato bene, infatti l’azzurro è riuscito a superare il tedesco Struff in un match tutt’altro che semplice. In seguito alla partita, Fabio ha postato sul suo account instagram un suo primo piano catturato durante l’incontro, accompagnata dalla hashtage l’emoticon di un arcobaleno. Ora la rivincita agli ottavi contro Andrey Rublev che l’aveva battuto a Wimbledon. Il modo migliore per mettersi alle spalle una burrascosa polemica e concertarsi sulla stagione del cemento americano e canadese, ultimo slam della stagione.