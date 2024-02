Abbandono scolastico: sud ancora indietro ma migliora, aumento al centro e nord. Floridia: "A ciascuno lo studio idoneo"

I dati di Openpolis

13,1%

Abbandono scolastico, una piaga sociale (e non solo) del Paese. Non sono più gli anni Cinquanta e Sessanta, quando si lasciavano i banchi dopo la scuola dell’obbligo (o anche prima) perché le famiglieun figlio che studia, perché inon erano andati a scuola e guai fare parzialità a favore dei più piccoli. O semplicemente. Nè sono gli anni Settanta e Ottanta, quando in zone fortunate, ilti attraeva già a 14 anni o appena diplomati con le sue, magari dure, certezze, contrapposte alle lusinghe lontane dello studio. E in cui, al contrario e per altri ranghi sociali, la scuola diventava un comodo prestesto percon la vita e le famiglie scoprivano in casa eterni Peter Pan col corpo di adulti: in quei casi, la scuola era un contenitore al quale restare il più possibile aggrappati (fenomeno protrattosi fino agli anni Novanta, in verità), altro che abbandonarlo. Nelnon è più il lavoro, a far concorrenza alla scuola e a sottrarle virgulti. Non ha più senso, da adolescenti, per(alla pensione) ancor giovani e sani. La pensione forse non toccherà a tutti e il- salvo eccellenti eccezioni provocate non solo da favori ma dal merito - sarà il destino che accomuna ie i. Tutti a contendersi - semmai esista - un posto da cassier* o di commess* al supermercato. O da barista o camerier*. O a smanettare sui social per qualche azienda che ti prende a partita Iva. L’alternativa è aggrapparsi ale ingrossare(not educational, employed trading), i giovani chee ai quali qualuno penserà, come succede ai gigli del campo di biblica memoria: non tessono, non filano, eppure crescono belli rigogliosi.Openpolis ha diffuso i dati dell’Osservatorio della povertà educativasu scuola e abbandono scolastico. Ecco i numeri

la percentuale dei giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi in Italia (2020). Da un lato - fa notare Openpolis - si mostra un miglioramento significativo nella lotta all’abbandono scolastico nel decennio. Nel 2011, infatti, quasi il 18% dei giovani tra 18 e 24 anni aveva lasciato la scuola prima del tempo nel nostro paese.

Tuttavia questa quota resta tra le più alte in Ue, alle spalle di Malta (16,7%), Spagna (16%) e Romania (15,6%).

Per misurare gli abbandoni scolastici, la scelta metodologica adottata a livello europeo è utilizzare come indicatore indirettoche hanno

Tra questi viene incluso anche chi ha conseguito una qualifica professionale regionale di primo livello con durata inferiore ai due anni.

10%

l’obiettivo sugli abbandoni scolastici previsto dall’agenda Europa 2020. L’Unione europea si è attestata al 9,9% nel 2020. Il target nazionale assegnato all’Italia era 16%, obiettivo raggiunto, ma non bisogna fermarsi. In vista del 2030 nel febbraio 2021 l’Ue ha abbassato la soglia dell'abbandono di un punto, attestansolo al 9% continentale.

4

le regioni italiane che superano la media nazionale di abbandoni scolastici: Sicilia (19,4%), Campania (17,3%), Calabria (16,6%) e Puglia (15,6%).

Al contrario, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Emilia Romagna e Marche sono già “in Europa“ trovandosi al di sotto della soglia Ue del 10%.

-1,9

la variazione percentuale del tasso di abbandono scolastico nel mezzogiorno tra il 2019 e il 2020. Al sud e nelle isole si sono registrati i maggiori progressi: dal 2019 l 2020 il tasso di abbandono è sceso dal 18,2% al 16,3%. Al contrario al centro e al nord è salito rispettivamente di 0,5% e 0,6% punti rispetto al 2019.

28,1%

i giovani che hanno abbandonato precocemente nel comune di Napoli (2011). “Un dato - si legge nel report di Openpolis - che siamo in grado di ricavare, con questa granularità, solo attraverso le informazioni raccolte nell’ultimo censimento generale“. Ecco la mappa, Comune per comune

L'intervista

Insegnante a tutto tondo. Chi è la pentastellata sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia

Barbara Floridia (messinese, classe 1977) è una storica attivista del M5s, che, dal I marzo del 2021, ha la ventura di essere stata nominata sottosegretario di Stato all’Istruzione nel governo Draghi. Sposata, docente di Lettere dal 2000 (in ruolo dal 2007, poi in aspettativa), è alla sua prima legislatura. Eletta nel 2018 al Senato, con il Movimento 5 Stelle, è già stato segretario d’Aula, sempre al Senato, e poi vicecapogruppo. Si è occupata a lungo di ambiente, di lotta alla mafia e, ovviamente, di istruzione e scuola.

Sottosegretaria con il ministro(un ‘tecnico’, come si suol dire), ha le deleghe, tra le altre, a, conoscenza e tutela del, implementazione obiettivi nell’Agenda 2030,Donna colta e raffinata, autrice di poesie, racconti e saggi (“Cesare e io” l’ultima fatica letteraria), rivendica di essere un’insegnante, fiera di esserlo. Racconta sul sito Internet www.barbarafloridia.com che “la scelta di insegnare non è stato un ripiego, ma una scelta. Sono docente di italiano e latino e non ho mai accettato compromessi (come insegnare senza retribuzione nelle scuole private, né, per restare vicino casa, ho accettato di insegnare sostegno non sentendomi all’altezza di un compito tanto delicato e importante). Per entrare di ruolo il prima possibile sono emigrata al Nord, dove, benché se ne dica, da meridionale mi sono trovata benissimo”. Ama molto la sua terra, in particolare Venatico, le isole e la costa tirrenica. Luce! l’ha intervistata sul tema – sempre più drammatico – dell'abbandono della scuola."Il dato sulla dispersione è ancora molto alto, ma negli ultimi dieci anni si è. Chiaramente la pandemia non ha aiutato in questo senso, ma gli investimenti che abbiamo già messo in campo a partire dal governo Conte 2, e quelli programmati con il, saranno decisivi. Solo per l'abbiamo previsto uno stanziamento importante pari a un. Vogliamo investire particolarmente nelle aree che soffrono maggiormente la dispersione scolastica, quindi, puntando sulla. In questo modo riagganciamo la scuola al proprio territorio di riferimento, incentivando l'occupazione e andando incidere fortemente sulla dispersione."I dati ci dicono che la dispersione scolastica è maggiore tra gli alunni. Ci conforta però il fatto che si tratti di un dato in costante decrescita, perché la scuola è probabilmente lo strumento di inclusione più importante che abbiamo a disposizione"."Laè un fenomeno profondamente complesso che merita di essere studiato nei suoi molteplici fattori.Sono loro, gli studenti più fragili, che dobbiamo supportare maggiormente offrendo loroper affrontare adeguatamente la complessità della società”. “Ricordiamoci cheè già superiore a quanto previsto nellache ne indica. Si può sicuramente aprire un confronto sulla opportunità, eventualmente, di alzarlo, ma credo che sia necessaria la più ampia condivisione su questo punto"."La riforma è all’interno dele mira ad innovare e ammodernare idegli, rendendoli da una parte più attrattivi e motivanti e dall’altra maggiormente rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo del territorio. Le modifiche, indubbiamente, renderannoe in grado di rispondere efficacemente alle esigenze formative di un’utenza che necessita di maggiori attenzioni".è una delle chiavi su cui la riorganizzazione scolastica basa la propria strategia per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Per questo nelabbiamo investitoper migliorare le azioni dedicate all’orientamento. Aiutare gli studenti a capire profondamente le loro aspirazioni e affiancarli nel percorso scelto o da scegliere è fondamentale".