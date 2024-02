Abiti iconici per tutti i giorni: con "Anonima" ogni donna veste la sua miglior individualità

Unire elementi classici e contemporanei, spunti onirici e licenze poetiche, per creare. Questa la filosofia di, l'una modellista e l'altra costumista teatrale, che hanno deciso di unire le forze durante la pandemia per creare qualcosa di originale.è un nome parlante: il brand inizialmente conteneva le iniziali di quattro persone che avevano deciso di aderire al progetto. Oggi però, anche se le autrici sono soltanto due, resta sempre appropriato: secondo il principio dell’, la linea offre infattipensati non per una sola donna ma, che attraverso essi possano esprimere la propria. Il concetto che rende queste opere innovative è la tendenza a reinterpretare, in maniera non convenzionale,, trasformandoli in qualcosa di diverso, prendendo insegnamento dalla tradizione dello spettacolo. Nei dettagli, in fondo, si nasconde la divinità: “Ilè legato a un percorso più onirico. Ci sono ricerche diverse – spiega Olivia –. La decorazione principale è. Ci sono degli interventi non proprio usuali perché cambia il processo creativo dell’abito. Anche le cravatte, per esempio, possono diventare cinture. Sono flash surreali che noi trasportiamo nei nostri lavori”. Anna e Olivia sono dedite alla parte creativa. Selezionano quasi esclusivamente(lino, seta e cotone) e realizzano dei modelli che poi vengono cuciti presso un’azienda di Quarrata. Le due donne hanno la propria sede a, zona Le Cure, mentre la vendita si effettua online tramite il loro sito internet . “Abbiamo un laboratorio molto underground, ma ci piacerebbe aprire un punto vendita perché”, spiega Anna.La loro storia inizia nel 2020, quando si conoscono e capiscono subito di voler realizzare qualcosa di speciale. Nell’ottobre del 2021 nasce ufficialmente il brand, che si divide in: Anonima, la linea principale di pronto moda disegnata da loro, gli abiti su misura, realizzati appositamente su richiesta e di concerto con il cliente, e la sezione Teatro, dedicata alla produzione di costumi per spettacoli, rappresentazioni ed eventi artistici. “Quando ci siamo conosciute eravamo demoralizzate dal momento storico, ma è nata la voglia di rimettersi in gioco. Ci siamo gasate subito – racconta Anna –. I nostri sono capi che si possono indossare ogni giorno, ma condel solito. Ormai la moda è standardizzata. Unire i mondi poteva risultare difficile, ma abbiamo avuto la fortuna di trovarci nei gusti reciproci e abbiamo deciso sperimentare nelle forme”.Anna e Olivia producono essenzialmente abiti femminili, ma non escludono di lanciare nel futuro anche. Il loro sogno, però, è di riuscire ain occasioni dei loro spettacoli: “A causa della pandemia, che ha impedito lo svolgimento di molti eventi e rappresentazioni, per ora abbiamo avuto poche occasioni. Siamo orgogliose di aver vestito una compagnia svizzera di circo acrobatico, il Cirque Toamême, oltre che prodotto gli abiti per delle letture dedicate a Baudelaire e per degli spettacoli di danza, ma vorremmo tornare a vestire attori e persone spettacolari”. La linea Anonima, nonostante la ricerca artistica, le materie prime pregiate e il lavoro accurato, rimane comunque un prodotto, che si aggira in una fascia tra i 100 e i 200€, denotando una volontà di non produrre capi elitari, ma per più persone possibile. Come diceva Balzac: “”.