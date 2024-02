Anche chi non vede può essere ‘giramondo’. L’impegno della politica per rendere strutturali i fondi agli ipovedenti

Leggere senza barriere: la conferenza stampa

Giramondo di Schiavon e Disadorna del ministro Franceschini

La piaga sociale dell’ipovisione e i suoi numeri

Boldrini: "Rendere strutturali i fondi sostegno"

"Gli ipovedenti si sono commossi e mi hanno commosso. Per me è stata una grande emozione. Penso che i libri facciano bene, leggere è un diritto, leggere è libertà"., una vita trascorsa da cronista e poi 'centrale' del Qn Quotidiano Nazionale, da anni pure prolifico scrittore (ultima fatica la raccolta di), la racconta così la mattinata passata, martedì 16 novembre, tra gli austeri busti di palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Una mattinata speciale e una conferenza poco 'normale', quella che si è tenuta in sala Nassisrya. Infatti, aveva per tema la, che costituiscono il, tra anziani, adolescenti e giovanissimi con forti disturbi di apprendimento. "Promuovere la lettura tra le persone ipovedenti e diffondere la sensibilità presso le case editrici" è la mission di chi ha organizzato la bella iniziativa."Lettura senza barriere per una cultura davvero inclusiva" era, infatti, il titolo della conferenza stampa nel corso della quale è stato presentato un progetto, in collaborazione con la, per promuovere la lettura (e l'importanza di sensibilizzare gli editori) tra il 22% 'escluso' dalla gioia e dalla possibilità di leggere. E così due importanti case editrici,– presenti, con, figlio di Umberto e socio della Nave di Teseo, e con, direttore di Giraldi – hanno presenziato all'evento, organizzata grazie ai buoni uffici della senatrice, vice-presidente della commissione Sanità del Senato, promotrice dell’iniziativa cui hanno partecipato anche il dirigente; la senatrice(M5s), membro della commissione Cultura;, presidente delle Biblioteca italiana Ipovedenti;, consulente esperta del ministero della Salute.Tra i testi ritenuti 'adeguati' alla lettura per persone ipovedenti che sono stati scelti dalla Biblioteca dei non vedenti vi sono, del ministro ai Beni Culturali(Nave di Teseo, altro autore assai prolifico) e, appunto, Giramondo (Giraldi), di Schiavon, che li hanno 'trasformati', grazie ad attori che hanno, da scritti a 'parlati', facendolo, ovviamente, senza chiedere compenso. Ma cos’è? Indica riduzione significativa della funzione visiva centrale e periferica, irreversibile, non recuperabile con occhiali, lenti a contatto, interventi chirurgici. Purtroppo, i dati dicono che, in Italia, sono, tra cuiin età scolare con, che non sono problemi cognitivi, con cui sono spesso confusi: chi ne è affetto fa un movimento oculare che rende difficile la lettura.Ma probabilmente sono anche di più di 1 milione e 700 mila, gli ipovedenti d'Italia, considerando che si tratta di un disagio subdolo, causa la tendenza a dividere nettamente tra non vedenti e ipovedenti, e che il 22% della popolazione è over 60, quindi con difficoltà legate a. Sull’argomento esiste una, che divide in gravi, medio grazi, lievi, a seconda del residuo visivo, gli ipovedenti, e assicura loro dei sostegni. Ora si tratta di renderli permanenti. La Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus,, in sei anni di lavoro ha adeguato, con, oltre 120 mila libri, di cui 1500 distribuiti gratuitamente a biblioteche, carceri, ospedali, Rsa, e dispone di un catalogo di, concessi da moltissimi autori, tra cui Ammaniti, Baricco, Piccolo, e altri che hanno tutti rinunciato al diritto d’autore.La senatrice Boldrini (Pd) ha spiegato che "gli ipovedenti sonoe dal piacere della lettura, ma la cultura e l’istruzione dovrebbero essere inclusivi. La biblioteca Italiana Ipovedenti sta facendo un'opera importantissima. Di qui la decisione, mia e della collega Orietta Vanin (M5s), di presentareche renda strutturali i finanziamenti che oggi sono triennali. Questo consentirebbe alla BII di fare una vera e propria programmazione di testi da editare e dare vita a un sistema di servizi che tenga conto delle difficoltà di chi, non autonomo, oltre che di leggere, abbia necessità di avvicinarsi ai presidi culturali, biblioteche soprattutto, che contengano opere adeguate". Marino ha ringraziato le senatrici e confida che "di una fetta importante di potenziali lettori. L’approvazione dell’emendamento ci consentirebbe di ampliare i titoli e il pubblico". E Giramondo di Schiavon? "È un, che sono ambientati in tanti Paesi, dal Brasile alla Norvegia, e che ora hanno permesso anche agli ipovedenti di. Ne sono felice e, ripeto, la cosa mi ha commosso".