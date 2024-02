"Aspettando i dialoghi sulla bellezza", responsabilità, eccellenze e un pizzico di magia: ecco la formula della ripresa

propone la ricetta per la ripartenza dopo la pandemia. Nel piccolo ma suggestivo borgo ligure, nel comune di Ameglia, sabato 25 settembre è andata in scena la rassegna numero zero dell'evento organizzato da. Con grande successo di partecipazione ed emozioni. Nel segno, ovviamente, della bellezza, ingrediente indispensabile per la rinascita del Paese. Bellezza del territorio, delle eccellenze musicali e artistiche, ma anche dell', dopo mesi di lontananza forzata. Un concetto che porta con sé l'armonia, la comunione di intenti, la gioia e la speranza, finalmente. In apertura della rassegna un dialogo sul temaha portato sul palco di piazza XIII Dicembre lo scrittore e narratore toscano, l’architetto spezzino fondatore di Dada e Nana Bianca, ideatore del motore di ricerca SuperEva. Con loro, in collegamento streaming da Vicenza, anche il direttore d’orchestraha lasciato una sua testimonianza.L'Italia che riparte dalla bellezza è stato anche l'argomento dell'importante. Ecco allora che il momento clou della serata è stata la chiacchierata tra due presidenti di Regione,per la Liguria eper la Toscana. "Il Covid ha distrutto la normalità, la vita sociale, in generale ha spazzato via la bellezza - ha detto Toti -. E credo che dalla bellezza sia giusto ripartire. La bellezza. Dobbiamo non sciupare quella che abbiamo ereditato e crearne nuova da lasciare ai nostri figli. Questo è il vero equilibrio che anche la politica deve saper raggiungere". "In questi ultimi due anni l'esperienza del virus ha aperto un vuoto nelle relazioni con le persone e con i luoghi - aggiunge il presidente della Toscana Giani - c'è bisogno di riempirli concedendosi di. L'impatto con la bellezza unica di un territorio come il nostro può rappresentare il giusto punto di partenza per ogni percorso di rinascita personale. La Toscana è un'ottima cura per gli strascichi lasciati nell'animo di ognuno dalla pandemia".

